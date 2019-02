Trump er ute av kontroll

Det første den amerikanske presidenten gjorde etter å ha erklært nasjonal unntakstilstand på grunn av en påstått «krise» i grenseområdene mot Mexico, var å dra til Florida for å spille golf. Før han dro, holdt Donald Trump en pressebriefing hvor han til alt overmål sa at han ikke hadde trengt å erklære unntakstilstand, men at han likevel hadde bestemt seg for å gjøre det.

Tvangstanker

Tydeligere går det nesten ikke an å demonstrere at «krisen» ikke er mer enn et påskudd Trump bruker for å holde et valgløfte om å bygge en mur mot Mexico. Kravet om å bygge den såkalte muren har nærmest blitt en tvangstanke blant Trumps kjernesupportere, og presidenten mener at det er helt avgjørende for hans sjanse til å bli gjenvalgt at disse velgerne kan innbilles at han faktisk bygger en mur.

Verdens viktigste demokrati holdes for tiden som gissel av en løgnaktig president

Erklæringen av unntakstilstand er alvorlig nok i seg selv. Den gir presidenten mulighet til å overprøve Kongressen og hente penger fra andre poster i statsbudsjettet for å bygge mur. Men det er lite trolig at pengene vil bli frigjort med det første. En årelang strid i domstolene ligger foran Trump, som allerede er saksøkt fra flere hold etter at han erklærte unntakstilstanden før helga.

Demokrati i fare

Erklæringen er desto mer alvorlig fordi den tester maktfordelingen som det amerikanske demokratiet er bygget på. Kongressen blir i praksis tilsidesatt av Det hvite hus, og det vil til syvende og sist bli opp til domstolene, i siste instans den konservative Høyesterett, å avgjøre om en slik maktbruk fra presidentens side er i strid med grunnloven.

De siste tiårene har presidentembetet fått stadig videre rammer for sin myndighet. Denne tendensen begynte ikke med Trump. Hans forgjenger Barack Obama brukte stadig vekk unntaksbestemmelser for å gi såkalte presidentordre. Bakgrunnen var et Obama i sin andre periode som president hadde mistet flertallet i både Representanthuset og Senatet.

Demagog

Forskjellen på Obama og Trump er likevel himmelvid. Trump er en autoritær demagog som ikke tåler å tape. Da Kongressen nektet å bevilge penger til den såkalte muren, bestemte han seg for å rett og slett se bort fra hele maktfordelingsprinsippet. Verdens viktigste demokrati holdes for tiden som gissel av en løgnaktig president.

Kongressen og domstolene må demonstrere for all verden at de ikke akter å tillate Trump å ture fram på denne måten. Hans framferd er skremmende og uhørt.