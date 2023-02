Tillitskrise

AFTENBLADET MENER: «Situasjonen vi nå opplever kan føre til en tillitskrise mellom innbyggere og myndigheter», skriver Arbeiderpartiets energiutvalg. Tillitskrisen er allerede et faktum.

Statsminister og partileder Jonas Gahr Støre (Ap)

Leder

Tirsdag viste en meningsmåling utført for TV 2 tidenes laveste oppslutning for Arbeiderpartiet. Partiet får den laveste oppslutningen noensinne på en Kantar-måling, med bare 16,9 prosent, en tilbakegang på 2,6 prosentpoeng fra januar. I stortingsvalget i 2021 fikk Ap 26,3 prosent.

Igjen måtte statsminister og partileder Jonas Gahr Støre kommentere på elendige tall, og igjen gjenta at han mener at partiet bare må jobbe seg ut av elendigheten ved å vise til resultater i kampen mot prisstigningen på strøm og mat og drivstoff og alt annet.

Partiets eget energiutvalg, ledet av Stavangers ordfører Kari Nessa Nordtun, leverte mandag sin innstilling til landsstyret i Ap. Innstillingen skal debatteres og vedtas på landsmøtet i mai.

Utvalget har vært gjenstand for intens oppmerksomhet fra sin egen partiledelse, noe som medførte at det var diskusjon om de mest omstridte punktene helt fram til innstillingen ble levert. Dette er et tydelig uttrykk for at partiet ikke står samlet i synet på energikrisen og hva som må gjøres for å løse den.

Utvalget skriver i sin innledning om strømpriskrisen at «situasjonen vi nå opplever kan føre til en tillitskrise mellom myndigheter og innbyggere». Denne krisen allerede er et faktum. Velgerne vender seg bort fra Arbeiderpartiet i hopetall.

Det er nærliggende å tenke at en svikt i popularitet også ville rammet Høyre, dersom partiet fortsatt hadde hatt regjeringsmakt. For Høyre-leder Erna Solberg innrømmer jo åpent at hennes energipolitikk likner til forveksling på den Støre administrerer. Men dette er teori.

Det er Ap som styrer nå, og det er derfor også Ap som har ansvaret når politikken ikke gir resultater. Folk flest og næringsdrivende flest har strømregninger som er uakseptabelt høye. Og de opplever ikke at regjeringen har troverdige svar på hva som kan gjøres med det.

Energiutvalget utfordrer ikke hovedlinjene i dagens energipolitikk. Men det foreslår blant annet en kraftig bedring av strømstøtten. Det vil være klokt av regjeringen å lytte til det rådet.

Støres budskap om bare å stå fast på en upopulær politikk kan kanskje være prinsippfast, men er neppe en oppskrift på suksess ved valgurnene. Regjeringens velgerkrise kan tape valget for Ap i flere av de store norske byene til høsten. Blant dem Stavanger og Sandnes.

Det betyr at tillitskrisen mellom innbyggere og myndigheter også kan bli en tillitskrise mellom partiledelsen og lokallagene i Ap.