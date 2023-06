Viktig avklaring for lærerne

AFTENBLADET MENER: Forslaget fra regjeringen om lovfestet rett til å bruke fysisk makt mot elever virker som en god start.

Kunnskapsminister Tonje Brenna og regjeringen vil at lærerne skal få lov til å gripe inn fysisk overfor elever.

Lærere skal få lovfestet rett til å bruke fysisk makt mot elever for å avverge at noen blir skadd, foreslår kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap).

Det er for å avverge skade på personer eller vesentlig skade på eiendom. Å gripe inn fysisk skal være siste utvei. All form for fysisk maktbruk overfor barn som har karakter av avstraffelse, skal fremdeles være straffbart.

Kravene til maktbruken skal være tydelige, og det vil være regler om forebygging, dokumentasjon og meldeplikt når makt blir brukt ifølge ministeren. Lærerne i klasserommet skal være trygge på hvilket handlingsrom de har når det oppstår situasjoner der elever står i fare for å skade seg selv eller andre.

I dag er det ikke noe i opplæringsloven som sier når det er greit å gripe inn fysisk.

Utdanningsnytt kartla tidligere i år hvor utbredt vold og trusler er i skolen. Denne viste at i løpet av fjoråret kom det inn over 20.000 avviksmeldinger om vold, trusler og krenkelser mot ansatte i skolene i Norges tjue største kommuner.

Regjeringen understreker også i forslaget at skoleeierne må jobbe mer systematisk med forebygging.

Forslaget til regulering av fysisk makt i opplæringsloven skal etter planen gjelde elever som får leksehjelp og i skolefritidsordningen, elever i grunnskolen og på videregående.

Det sendes nå ut på høring, men det har allerede fått støtte fra Høyre. Partiets skolepolitiske talsperson, Jan Tore Sanner, mener forslaget ser fornuftig ut.

Utdanningsforbundet har lenge ønsket seg et tydeligere regelverk. Leder i forbundet, Steffen Handal, ønsker forslaget velkommen.

«Vi kan ikke ha en situasjon der vi overlater til lærerne å stå i et sånt uavklart juridisk rom – der de kan gjøre hva som helst, og så skal samfunnet i ettertid tre inn og si her var det overtramp og her var det ikke. Derfor er det bra at vi nå får en høringsrunde og at det er tid for skolene til å sette seg inn i nye regler,» sier han.

Dersom forslaget blir vedtatt av Stortinget, kan det tre i kraft 1. august 2024.

Dette er et viktig og riktig forslag. Alle, både elever og lærere, skal føle seg trygge på skolen. Derfor er et regelverk som setter tydelige grenser for hva som er greit og ikke, veldig velkomment.

Dette løser langt fra alle utfordringene med utagerende elever. Men det er en god start.