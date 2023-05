Utvalg til besvær

AFTENBLADET MENER: Regjeringen vil vente med større endringer i skattesystemet. Det høres fornuftig ut.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum legger skatteutvalgets rapport rett i skuffen.

Regjeringen legger til side rapporten fra skatteutvalget. Professor Ola Kvaløy ved UiS, som var med i utvalget, lurer på hvorfor man skal gidde å bruke tid på slikt arbeid, når det ikke er kunnskap og fornuft som styrer politikken, men interesser og kortsiktig velgerjakt.

Det går an å forstå det hjertesukket. Det har gått inflasjon i å sette ned eksterne utvalg om nesten alt. Rapportene fra utvalgene kan regjeringen gjøre hva som helst med, legge i en skuff, eller sende på høring, lage stortingsmeldinger av, og sette ut i praksis. Eller komme utvalget i forkjøpet, med egne forslag, hvis de ikke tror utvalget går helt den veien politikerne kjenner de vil.

Men det er selvsagt politikerne som skal styre. Det er de som er folkevalgte.

Skatteutvalget ble oppnevnt av Solberg-regjeringen i 2021. Med jevne mellomrom ser Stortinget på om man bør endre på skattesystemet, og selvsagt trenger man å hente inn kunnskap og analyser som viser følgene av ulik politikk. Det er grunn til å tro at en rapport fra et så viktig felt, vil bli lest og brukt av mange politiske partier, selv om den ikke går ut på høring nå.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) sier det ikke er tiden for en stor skattereform, det vil bli for mye støy og uro. Noen av forslagene i rapporten, som flat moms og fordelsskatt på bolig, vil heller ikke regjeringen gå inn for.

Det høres ganske fornuftig ut å vente med større endringer i skattesystemet. Det var ikke like fornuftig da regjeringen valgte å sette opp arbeidsgiveravgiften på inntekter over 750.000 kroner uten å utrede først.

Utredninger er en av de fineste sidene ved norsk politikk. På spørsmål fra statsråden, uansett parti, skal fagfolk i departementene kunne gi råd og innspill og tegne opp hvordan ting vil se ut, dersom statsråden velger det ene eller det andre. Det kan gå på lover og rettigheter og forskrifter, eller slagsider og utilsiktede følger en valgt politikk kan få for andre grupper enn de man har tenkt mest på.

Regjeringer bør samtidig være forsiktige med hvor mange utvalg de utnevner, og hvem som sitter i disse. Siden 1970-tallet er antall forskere i ulike utvalg nesten firedoblet. Ikke mange medlemmer representerer yrkesgruppene som vil kjenne resultatene best på kroppen. Så er også vanlige konklusjoner i mange rapporter, at her trengs det mer forskning, og mer penger til forskning.

Det vever stadig tettere bånd mellom forskere og politikere. Det er uheldig. Ikke minst fordi forskere kan komme i situasjoner hvor de må levere på for smale, politiske bestillinger. Vi trenger frie forskere. Denne siden ved den omfattende bruken av eksterne utvalg, er mer problematisk enn at rapporter ikke alltid blir fulgt opp.