På Norstats stortingsmåling for Vårt Land, som ble publisert i forrige uke, falt både Høyre og Frp. Tilsammen ligger de nå 8,6 prosentpoeng bak forrige valg.

Hadde denne målingen vært gjeldende, hadde det betydd et klart flertall for Ap, SV og Sp.

Men dette er ikke Aps fortjeneste. Det er i stedet Senterpartiet som tar velgerne fra Høyre nå.

Ifølge Vårt Land-målingen har Sp tatt anslagsvis 30.000 velgere fra Høyre på en måned.

Tør ikke

Valgforsker Bernt Aardal sier til avisen at grunnen til denne velgerflukten til Sp er at nesten hver eneste sak om nedleggelser nå kobles til Sps retorikk og kampen deres mot sentralisering.

En ting er tydelig. Mens Sp står hardt på sine saker, virker Ap i dag som et parti som ikke tør å stå for noe i det hele tatt.

Som da de vedtok på landsmøtet at de ønsker å innføre gratis tannbehandling for alle, og ikke kunne svare på hvor de skulle ta pengene fra. Helsebudsjett og andre budsjetter handler om prioritering. Ap er selvsagt ikke det eneste partiet som ikke sier hvor de skal ta pengene fra til nye tiltak. Men det ærlige svaret hadde vært å si at partiet vil øke skattene, eller at de vil kutte i andre budsjettposter.

Ap har foreslått å gjøre om på dagens skole- og fritidsordning (SFO), og innføre noe de kaller aktivitetsskole. Der skal barn få leksehjelp, og de skal få tilbud om blant annet fysisk aktivitet og kulturaktiviteter. De vil også innføre gratis skolemat. Det ligner litt på SVs heldagsskole, men Arbeiderpartiet tør ikke gå helt dit.

Mange muligheter

De tradisjonelle fanesakene står i kø for Arbeiderpartiet. De kan gå hardt ut mot for eksempel løsarbeidersamfunnet, dårlige arbeidskontrakter og den såkalte delingsøkonomien. Den som fører blant annet selskaper som Uber med seg, og der Ap kan jobbe for at vi ikke får en svart delingsøkonomi.

De må tørre å si at dersom vi ikke skal gi skattelette til de rikeste, må vi alle betale litt mer i skatt.

Arbeiderpartiets ledelse framstår som om de ikke tør å stå for noe. Og som ikke håndterer det å være i opposisjon på annen måte enn å argumentere mot regjeringens politikk.

Det er et parti som på mange måter har mistet sin identitet. For å få velgerne over på sin side igjen, må partiet først finne den igjen. Det nytter ikke med muligheter, når man ikke klarer å gripe dem.