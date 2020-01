Rogaland kan klare det igjen

LEDER: Vi må slutte å sette olje og klima opp mot hverandre. Rogaland har muligheten til å lykkes med begge deler.

Fylkesordfører Marianne Chesak mener vi må begynne å snakke sammen for å finne løsningene for framtiden. Foto: Jon Ingemundsen

«Selvfølgelig er vi stolte av oljå. Men mange av oss kjenner på at hvis vi viser for stor vilje til å nå klimamålene, blir vi fort stemplet som om vi er mot oljå. Og det gjør at ingen tør å satse,» sa fylkesordfører Marianne Chesak (Ap) da hun åpnet Solamøtet mandag.

Solamøtet er en samlingsplass for toppolitikere og regionale næringslivstoppper. Tema i år var «Rogaland griper mulighetene».

Chesak var tydelig på at å drive med en slags proteksjonisme for oljeindustrien opp mot klima setter en demper for det som er mulig å få til i denne regionen.

«Hvem er det som vinner på denne polariseringen? I allefall ikke Rogaland. Det kan heller stoppe oss fra å gjøre noe nå. Hvor er entusiasmen som vi var avhengige av for å skape oljeeventyret?», sa fylkesordføreren.

Mindre olje og gass

I SR-Banks konjunkturbarometer for januar 2020 sier bedriftene at bærekraft kommer stadig høyere på agendaen. Andelen bedrifter som nå svarer at bærekraft er noe eller svært viktig strategisk sett, er på 87 prosent.

Bedriftene i Vestland-fylke er over gjennomsnittet, mens bedriftene i Rogaland er under, heter det i rapporten.

«Når lønnsomheten i kjente næringer er god, er det ikke gitt at bedriftene velger å satse i nye markeder. Særlig ikke når tilgangen til arbeidskraft er begrenset.»

Norsk olje og gass publiserte nylig sin årlige rapport. Der skrev de at de tror oljeinvesteringene på norsk sokkel vil øke i år og neste år. Men så er det slutt. Etter det mener bransjeorganisasjonen at toppen er nådd.

Etter 2020 faller investeringene i olje og gass markant som følge av få store utbygginger, ifølge prognosene. Olje- og gassproduksjonen vil naturlig falle i årene som kommer. Ifølge Equinor vil produksjonen på norsk sokkel uansett bli halvert innen 2050, selv om bransjen gjør alt den kan for å motvirke fallet.

I tillegg er det så mange store endringer i EU nå med deres nye klimaplanen «Green deal» at endringene i energimarkedene kan komme raskere enn vi tror.

Tenke på framtiden

«Alt er på plass for at Rogaland skal ta en ledende posisjon. Men da må vi bestemme oss for å satse», sa Chesak.

Fylkesordføreren har helt rett i at vi må slutte å sette hverandre i bås, og heller samarbeide om løsningene for framtiden.

Vi kan stikke hodet i sanden, eller så kan vi begynne å tenke på framtiden. Rogaland har klart det før. Og hvis vi jobber sammen, vil vi også klare det denne gangen.

