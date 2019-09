VM-landets bakside

Den kommende uken skal friidrettsutøvere fra hele verden kjempe om medaljer i VM i Qatars hovedstad Doha. De fleste øvelsene skal finne sted på Khalifa internasjonale stadion.

Det internasjonale friidrettsforbundet skryter av at selv om det er 40 grader ute, kan stadionen kjøles ned til 21 grader, noe som vil gi perfekte forhold for utøverne.

Alle vet at å kjøle ned en hel stadion fra 40 til 21 grader i en uke vil kreve store mengder energi, noe som igjen vil føre til økte klimagassutslipp. Qatar er allerede det landet med de høyeste CO₂-utslippene per capita i verden.

Menneskerettigheter

Bare det å holde et friidretts-VM i en ørken, der det kan stilles spørsmål både ved klimagassutslipp og forsvarligheten ved at maratondeltakerne skal løpe i både høye temperaturer og svært høy luftfuktighet, er kritikkverdig.

Men vi skal også huske på at Qatar er et land med store menneskerettighetsbrudd, noe som har vært godt belyst i forbindelse med byggingen av fotballstadioner til VM i 2022.

Ifølge menneskerettighetsorganisasjonen Human Rights Watch, jobber fremdeles arbeiderne som bygger disse stadionene under umenneskelige forhold. Det har tidligere blitt kalt slavearbeid.

Dette gjelder også for Khalifa internasjonale stadion.

Til tross for at landets myndigheter har innført noen reformer i løpet av det siste året, har de ikke kvittet seg med det såkalte kafala-systemet. Under dette systemet, blir fremmedarbeidere fratatt passene sine og de blir fanget i et arbeidsliv uten rett til rimelig lønn, sikkerhet på arbeidsplassen eller juridiske rettigheter.

Ta ansvar

Ifølge Amnesty har myndighetene i Qatar lovet fremmedarbeiderne mer rettferdighet, uten at dette har skjedd.

Qatars lover er i tillegg fortsatt diskriminerende mot migranter, kvinner og mennesker som er lesbiske, homofile, biseksuelle eller transseksuelle.

Vi skal selvfølgelig heie fram de norske utøverne når de kjemper om medaljer i Doha. Men samtidig må vi ikke glemme baksiden når idrettsarrangementer finner sted i land med store brudd på menneskerettighetene.

Dette er noe alle de store idrettsforbundene faktisk må begynne å ta ansvar for når de vurderer hvor store idrettsarrangementer skal finne sted.