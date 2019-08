For lukkede dører

Norsk Presseforbund mener at Stavanger-rådmann Per Kristian Vareide kan være på kant med loven. Bakgrunnen er at rådmannen har gitt en instruks til virksomhetslederne, altså for eksempel rektorer og barnehageledere, ikke kan godkjenne besøk fra politikere, presse og andre uten å få godkjenning fra den aktuelle direktøren i kommunen.

Rådmannen forklarer direktivet med at han ønsker å lette byrden for virksomhetslederne, ved at de kan og skal klarere slike besøk med sin nærmeste overordnede. I en hektisk valgkamp kan det for eksempel oppstå bekymring for at barnehager og skoler blir brukt som en valgkamparena, noe som kan oppleves som belastende for ansatte, elever og barnehagebarn.

Prinsipielt viktig

Dette er et argument som det kan gå an å skjønne, men denne problemstillingen har for mange og for viktige prinsipielle sider til at det bør tillegges for mye vekt. Virksomhetslederne er selv nærmest til å avgjøre om de vil ta imot besøk, og Stavangers ordfører Christine Sagen Helgø (H) setter fingeren på det sentrale punktet når hun påpeker at Stavanger både vil og skal praktisere såkalt meroffentlighet. Dette prinsippet innebærer at kommunen skal vise åpenhet også i tilfeller der innsyn kunne vært nektet, dersom hensynet til åpenhet veier tyngre enn behovet for skjerming.

En instruks som den Vareide har gitt, kan etterlate et inntrykk av at kommunen ønsker å beskytte seg selv mot kritikk. Kommunal virksomhet er en fellesarena hvor det er særlig viktig at alle interesserte parter kan skaffe seg informasjon. Det er av stor betydning at kommunalt ansatte fritt kan uttale seg, uten frykt for represalier og uten å måtte innhente tillatelse til dette. Det framgår både av Grunnloven og kommuneloven at offentlige virksomheter skal legge til rette for mest mulig innsyn.

Ta en prat

Vi merker oss at selv ikke ordføreren var klar over hvor vidtrekkende rådmannens instruks var. Og selv om rådmannen påpeker at han mener at Presseforbundets jurist har tolket ham i verste mening, viser reaksjonene at rådmannen neppe har vært fullt ut klar over signaleffekten av instruksen. Vi mener at det er i overkant flåsete av Vareide å avfeie Presseforbundet med at «det er litt uinteressant å diskutere på dette nivået».

Bystyret kan instruere rådmannen til å endre praksis. Men før saken eventuelt løftes opp på et slikt nivå, bør ordføreren ta en ny prat med rådmannen sin.