Kunnskapsløst av Melby

AFTENBLADET MENER: Regjeringens plan om å kutte obligatorisk historie, religion, samfunnsfag, naturfag og geografi fra videregående opplæring er ubegripelig.

Kunnskapsminister Guri Melby ønsker å kutte i det hun kaller de mindre fagene. Men dette er fag av stor betydning. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Fredag presenterte kunnskapsminister Guri Melby (V) regjeringens forslag til ny reform for videregående utdanning.

Det er uten tvil på tide med en ny reform. Spesielt med tanke på bekymringen rundt antallet unge som faller ut av videregående opplæring.

Å ta bort tidsbegrensningen på retten til videregående opplæring er god. Men deler av resten av innholdet i forslaget er heller bemerkelsesverdig.

Viktige fag må vike

I regjeringens nye reform skal obligatoriske fag kuttes ned til norsk, engelsk og matte. I tillegg skal elevene få et helt nytt fag, der de skal lære om demokrati og likestilling. Og de skal lære å tenke kritisk og handle etisk og miljøbevisst.

Da er det fag som historie, religion, samfunnsfag, naturfag og geografi som må vike.

På spørsmål fra VG svarte kunnskapsministeren at dette er eksempler på mindre fag som regjeringen vurderer som nyttige hver for seg, men at de heller vil «prioritere fag som er nyttige for alle å ha med seg. I det vi kaller et tilpasset, mer fremtidsrettet fag løfter vi frem demokrati-aspektet som et fag alle vil ha nytte av å få med seg».

Og her er det reformen fullstendig sporer av. For fagene Melby ønsker å kutte er ikke «mindre fag».

Det er akkurat disse fagene som gjør det norske utdanningssystemet så bra. Alle, uansett bakgrunn, lærer det de trenger for å kunne tenke litt mer selvstendig og kritisk, og ha den bakgrunnsinformasjonen som trengs i et mylder av usannheter som spres i sosiale medier.

Historieløst

Historie er den ballasten vi mennesker trenger for ikke å gjøre de samme feilene om igjen. Samfunnsfag gjør oss i stand til å forstå demokratiet vi lever i, og geografi lærer oss om resten av verden. Naturfag forteller oss om hvordan verden er satt sammen.

Det er for eksempel dette som gjør at vi har et samfunn her i Norge hvor vi ikke har så store tilstrømninger til konspirasjonsteorier som i USA. Både brexit og Donald Trump skjedde fordi utdanningssystemene i disse landene ikke lærer alle elevene nok om nettopp historie, samfunnsfag og geografi.

Generalsekretær i arbeidstakerorganisasjonen Parat, Trond Reidar Hole, skrev på Facebook at han var opprørt over at regjeringen ønsker å «ta bort fag som gir de unge en grunnmur av ubestridelige objektive fakta om samfunnet vårt, til fordel for innføring av en slags sekulær søndagsskole i holdningspåvirkning og godkjente verdier».

Det har han rett i å være. For dette er fullstendig historieløst av Melby og regjeringen. I en verden med økende polarisering, er det nettopp disse fagene de unge bør ha med seg.