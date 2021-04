Forkastelig

AFTENBLADET MENER: Merkingen minner om autoritære regimers tro på å dele i rene og urene.

Ulike gruppers kamper for likeverd har på uvurderlig vis styrket demokratiet.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

«Shinigami eyes er kanskje det ekleste programtillegget du finner på det åpne internettet akkurat nå. Det strider med verdier i kjernen av det liberale demokratiet, og bør få de liberale refleksene til å reagere hos enhver av oss», skriver sjefredaktør Danby Choi på nettstedet subjekt.no.

Det er det ikke vanskelig å gi ham rett i.

Shinigami Eyes er japansk, og betyr «Dødens øye». Det blir brukt for å merke «transfober» - som egentlig betyr personer med sykelig angst for transpersoner. Men brukerne av Shinigami Eyes merker folk og lenker på nettet med rødt eller grønt, alt etter om de kan regnes som venner eller fiender. Samfunnsdebattanten Anki Gerhardsen, for eksempel, er en av dem som har blitt merket med rødt.

Det er så man nesten ikke vet hvor man skal begynne. Det er en merking for å «hjelpe» sine egne - både for at de skal unngå å bli støtt, og for at de skal vite hva som er riktig å mene, og hvem som mener riktig eller galt. Det er altså verken nødvendig eller ønskelig at hver enkelt tenker for seg selv, leser og setter seg inn i hva andre mener, og tåler å forholde seg til andres meninger, selv om de skulle være uenige med dem selv.

Hva får vi da? Et samfunn hvor det aller viktigste er å høre på dem du ligner mest på selv, ta deres meninger i ett og alt for gitt, og for nesten enhver pris unngå å ta innover deg andres meninger? Der det holder å vite hvem som er venn og hvem som er fiende, basert på at noen i din egen gruppe har pekt dem ut som det?

Der man alltid skal gå for de man blir fortalt er rene og ranke, og stemple de andre som urene?

Det bærer skrekkelig galt avsted, og minner på en og samme tid både om dagens polariserte debattklima, og om autoritære regimers hang til å dele i rent og urent.

Vi har mye å takke ulike gruppers kamper for. Kampene for likestilling og likeverd, for retten til å leve med hvem du vil og tro på hva du vil, har vært avgjørende for demokratiet. At majoriteten i et demokrati har blitt nødt til å ta hensyn til minoritetene, er en helt grunnleggende og umistelig verdi.

Men det er også evnen og viljen til å tåle andres ståsted og meninger, og slik bidra til et fellesskap utover å kjempe egne kamper. For selv om man tilhører en minoritet, er det nødvendig å bidra til et større fellesskap. Det gjør man neppe dersom eget ståsted, egne livsvilkår, og egen identitet alltid trumfer alt annet. Og verre - dersom man mener å sitte med svaret på hvem som er ren og hvem som er uren.