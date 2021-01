Den gale diktatorens mobb

AFTENBLADET MENER: President Donald Trump er personlig ansvarlig for angrepet på den amerikanske kongressen onsdag. De absurde og farlige scenene i Washington DC er også en ny demonstrasjon av at ekkokamre kan være farlige.

En opprører med sørstatsflagget inne i Capitol onsdag ettermiddag. Angrepet mot kongressbygningen ble igangsatt av president Donald Trump. Foto: MIKE THEILER / X00280

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Først pustet han til flammene i nok en tale fylt av løgn og selvmedlidenhet. Deretter oppfordret han mobben til å marsjere mot kongressbygningen. Etterpå satt han og så på tv at republikanerne mistet flertallet i Senatet etter valget i Georgia, mens tilhengerne hans brøt seg gjennom de spinkle sperringene og inntok Kongressen. Fire personer er døde etter angrepet og demonstrasjonene.

Først etter at de få gjenværende rådgiverne hans hadde tryglet ham om å gjøre noe, holdt han en kort tale - igjen fylt til randen av løgn - som han avsluttet med å si at han elsker vandalene og opprørerne.

Trumps siste dager som verdens mektigste person overgår selv de villeste og mest pessimistiske fantasier. Den øverste politiske lederen i verdens viktigste demokrati, verdens overlegent største militærmakt, Norges viktigste militære allierte og verdens største økonomi oppfører seg som en forrykt diktator.

Helt til vinduene ble knust i kongressbygningen insisterte en stor gruppe republikanske kongressmedlemmer på å protestere mot valget av Joe Biden, et valg som samtlige 50 delstater og over 50 dommere har erklært som gyldig. Landets valgkommisjon har erklært valget som det sikreste i historien, og justisministeren har bekreftet at det ikke er funnet noen uregelmessigheter som kunne påvirke utfallet.

Det republikanerne som fortsatt er lojale mot Trump driver med, er intet mindre enn et forsøk på statskupp. Forklaringen mange av dem kommer med, at de bare representerer velgere som mener at valget var rigget, står selvsagt ikke til troende. Velgerne har fått denne oppfatningen servert av ham som tapte valget, Donald Trump.

Opptøyene i Washington er en tragisk og tankevekkende påminnelse om at ord kan være farlige. Hele Trumps presidentperiode har vært en slik påminnelse. Fra hans rasistiske påstander om president Barack Obama, via hans gjentatte støtte til nyfascister og hvit makt-grupper og til det totale moralske sammenbruddet etter at han tapte valget.

Joe Bidens jobb som landets 46. president blir monumental. Omtrent halve befolkningen foretrakk Trump. En fjerdedel tror på sludderet om systematisk valgfusk. Disse velgerne får all sin informasjon fra kilder som bekrefter deres verdensbilde.

Noen håper at opptøyene onsdag vil få folk til å besinne seg. Det gjenstår å se. Men ett er sikkert: Det finnes ikke lenger noen rivaler til det som vil bli Donald Trumps evige ettermæle. Han er den verste presidenten i USA noensinne. Innsettelsen av Biden og visepresident Kamala Harris den 20. januar kan ikke komme fort nok.

Trumps siste dager som verdens mektigste person overgår selv de villeste og mest pessimistiske fantasier