Frps tap

AFTENBLADET MENER: At Ketil Solvik-Olsen takker nei til sikker stortingsplass for Rogaland Frp, er et stort tap for partiet, både lokalt og nasjonalt.

Ketil Solvik-Olsen har takket nei til å være Rogaland Frps førstekandidat til stortingsvalget i 2021. Foto: Berit Roald

Lørdag skal Rogaland Frp nominere sine kandidater til stortingsvalget 2021. Ketil Solvik-Olsen ga denne uken beskjed om at han takker nei til førsteplassen på lista, av hensyn til familien. Han stiller seg likevel til disposisjon til vervet som nestleder til våren, et verv Terje Søviknes har vikariert i siden Ketil Solvik-Olsen trakk seg fordi familien flyttet til USA.

Rogaland er en bastion for Frp, sammen med Møre og Romsdal. Partiet framstår som bredere og romsligere her enn i lille Oslo Frp, der de stort sett roper om innvandrings-elendighet spesielt og andre partiers elendighet generelt. Det er selvsagt ikke bare Ketil Solvik-Olsens fortjeneste. Stortingsrepresentantene Roy Steffensen og Terje Halleland har begge markert seg som politikere som løfter fram andre saker, og snakker bredt om partiets egen politikk.

Men uten forkleinelse for noen av dem, har de ikke samme selvsagte autoritet i partiet som Ketil Solvik-Olsen. Han og Sylvi Listhaug blir sett på som de sterkeste kandidatene til å overta roret når Siv Jensen en gang gir seg som leder.

Hvor sterkt Solvik-Olsen står, ble svært tydelig i høst, da han meldte sin tilbakekomst til politikken. At han ble valgt inn i sentralstyret var selvsagt, men han er også den som klarest staker ut en retning for Frp framover, uten å lene seg på Siv Jensens ord.

Spenningen i Frp, mellom dem som alltid roper høyt om innvandring og de som sjelden gjør det, blir stadig tydelig med jevne mellomrom. Som i sommer, da Rogaland Frp og flere andre fylkeslag bad sentralstyre vurdere å oppløse Oslo Frp. Siv Jensen har utad alltid løst det ved å vise at også hun kan være rå i ordbruken om innvandring. Ketil Solvik-Olsen snakker høyt om at de må slutte med det, også i åpent ordskifte med Siv Jensen på partiets landsmøte i år. Han vil ha et parti som snakker tydelig om politikk, men ikke så støyende at folk ikke hører hva de prøver å si.

Frp sliter med å markere seg særlig i opposisjon. Det skyldes delvis koronapandemien, som har satt alt annet i skyggen mesteparten av året, også på Stortinget. Og høstens budsjettforhandlinger, der Frp skulle vise politiske muskler, endte som ganske bleke og veldig dyre.

Det er mindre enn et år til neste stortingsvalg. Ketil Solvik-Olsen har rett i at Frp trenger å være både tydelige og bredere, for å bli hørt av så mange velgere som de gjerne vil. Det blir unektelig vanskeligere uten ham som førstekandidat for Rogaland Frp.