Oljeformuen i trygge hender

AFTENBLADET MENER: Når Nicolai Tangen fortsetter og forsterker innsatsen på klimarisiko i investeringene i Oljefondet, kan vi tenke at oljeformuen er i trygge hender.

Nicolai Tangen ble ansatt som ny Oljefond-sjef i fjor, etter en turbulent ansettelsesprosess. Foto: Fredrik Hagen

Torsdag la Statens pensjonsfond utland, også kalt Oljefondet, fram to rapporter. Den ene var årsrapporten, som sier noe om hvordan fjoråret har vært.

Fondets avkastning i 2020 ble på 1070 milliarder kroner, eller 10,9 prosent. Fondets verdi steg fra 10.088 milliarder kroner i 2019 til 10.914 milliarder kroner i fjor.

Til tross for at store deler av verden stengte ned under pandemien, og at reising nærmest har vært fraværende, stemte Oljefondet i nesten 12.000 generalforsamlinger i fjor, hadde nesten 3000 selskapsmøter og hadde 650 skriftlige kommunikasjoner med selskaper. Det sier noe om hvor stort fondet er.

Forventninger

«Vi ser etter selskaper som kan stå i kriser og vare lenge. Og vi har tydelige forventninger til selskapene», sa Oljefond-sjef Nicolai Tangen.

Og nettopp her kommer fondets andre rapport inn, den syvende rapporten fra Oljefondet som handler om ansvarlig forvaltning. Den tar innover seg de økende utfordringene på bærekraft og klimarisiko. Ifølge direktør for eierskap og etterlevelse, Carine Smith Ihenacho, har pandemien fått flere selskaper til å snakke mer om akkurat dette. Og Oljefondet har blant annet innledet dialog med 16 banker om hvordan de håndterer klimarisiko i sine utlåns- og finansieringsporteføljer.

Oljefondet har ikke satt seg, som Larry Finchs Blackrock, et krav om at selskapene skal presentere en plan for hvordan de skal komme ned i netto null utslipp innen 2050. Men Oljefondet har likevel en hel rekke krav til selskapene de investerer i knyttet til utslippskutt.

Totalt har fondet kvittet seg med aksjer i 314 selskaper siden 2012, blant annet selskaper med betydelig inntjening fra kullkraftproduksjon og industriselskaper med store klimagassutslipp.

Klimarisiko

«Vi anser selskaper med særskilt store klimagassutslipp som en økende risiko gitt nye reguleringer og andre markedsendringer», heter det i rapporten.

Trond Grande, nestleder i Oljefondet, sa under en pressekonferanse at selv om verdien på Oljefondet har fortsatt å vokse siden finanskrisen, må vi huske på at «ingenting vokser inn i himmelen». Vi må være forberedt på at det kan komme korreksjoner i aksjemarkedet, og at Oljefondet er utsatt siden 70 prosent av verdiene er bundet opp i aksjer.

Derfor er det viktig å tenke langsiktig, og også tenke i økende grad på bærekraft og klimarisiko. Det er derfor betryggende å se at Oljefondet, under Tangens ledelse, ser ut til å fortsette med og forsterke nettopp dette.