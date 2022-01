Jobb og rettigheter

Regjeringen vil lovfeste retten til heltidsstillinger. Dette må være normen for norsk arbeidsliv.

Arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik (Ap) har innført nye innleieregler i byggebransjen på østlandet. Denne uken besøkte hun Risa på Nærbø.

Det er ikke uventet at statsråd Hadia Tajik (Ap) nå setter i gang nødvendig lovarbeid og andre former for inngrep. Ap har lenge vært kritisk til liberaliseringen i form av lettere tilgang til midlertidige ansettelser og til deler av virksomheten med utleie av arbeidskraft. Mye av dette har kommet i stand fordi det fortsatt er slik at vi her til lands vil ha vansker med å fylle alle oppgaver uten arbeidsinnvandring.

Men i kjølvannet av tiltakene har vi sett eksempler på svært uheldige utslag. Det gjelder misbruk, juks med timelister og manglende eller ufullstendig lønnsutbetaling. Et svart arbeidsmarked svartere enn det vi kjente til fra før, har fått vokse fram, særlig innen bygg og anlegg.

Tiltakene statsråden nå setter i verk skal møte svært ulike behov. Retten til heltidsstillinger vil i stor grad også rette seg inn mot offentlige arbeidsgivere. Her vil det være andre utfordringer enn i andre sektorer.

Som Sverre Uhlving, medlem i kommunestyret for Ap i Stavanger, beskrev det i en kronikk i Dagsavisen: Heltidsstillinger er et mål for kommunen, men bare 45,1 prosent av de ansatte i helse- og velferdssektoren jobber heltid.

For å få til en skikkelig økning i stillingsstørrelse og antall heltidsstillinger, må kommunen derfor se på turnusordningen, spesielt i helgene.

«For å få til en heltidskultur er de fleste enige om at det er nødvendig å øke antall timer ansatte jobber i helgene,» skrev Uhlving.

For personer i ulike livssituasjoner kan retten til deltidsjobb i perioder betraktes som et gode. Retten til full jobb må ikke fjerne retten til egenvalgt deltid, men dette må ikke være normen.

På innleiemarkedet handler det i stor grad om å avdekke ren arbeidslivskriminalitet, og noen ganger også menneskesmugling, selv om det er viktig å understreke at mye av innleid arbeidskraft skjer helt åpent og i tråd med de lover og regler som gjelder. Også på dette området kan det være viktig å finne løsninger som imøtekommer behovet for ekstra tilførsel av arbeidskraft i perioder, samtidig som retten til lønn og sosiale goder ivaretas.

Å fjerne uønsket deltid, og å sikre trygghet for lønn og arbeid, samt å luke ut alle useriøse aktører i de ulike bransjene må være normen. Samtidig må det løses på måter som ikke vanskeliggjør det faktum at jobbene skal gjøres.