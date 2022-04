Krigens ansikt

LEDER: De grusomme bildene og vitnemålene om russiske krigsforbrytelser i Ukraina opprører. Og de må selvsagt etterforskes.

Tanya Nedashkivska fra Bucha forteller om drapet på ektemannen Vasyl Ivanovych. Han ble skutt.

Bildene og øyenvitneskildringene fra Bucha, en forstad til den ukrainske hovedstaden Kyiv, opprører nå mennesker over hele den vestlige verden. Sivile som er bakbundet og henrettet på åpen gate, noen av dem med skader som er forenlige med tortur.

Den russiske tilbaketrekningen rundt Kyiv og enkelte andre steder i det nordlige Ukraina har etterlatt seg talende spor.

For det første overgrep mot sivile, noe som er forbudt etter internasjonale overenskomster om krigføring. I tillegg til det som ser ut som regelrette henrettelser av sivilister, kommer det hårreisende rapporter om massiv seksuell vold mot kvinner, utført av russiske styrker.

For det andre enorme mengder av ødelagt russisk krigsmateriell, en kraftig indikasjon på de store materielle og menneskelige tapene Russland har blitt påført av den ukrainske motstandskampen.

Og for det tredje de voldsomme ødeleggelsene Vladimir Putins feige angrep på Ukraina har ført til. Hele byer er smadret av den russiske krigsmaskinen.

Russland står ikke overraskende på sin vante strategi, nemlig å blankt benekte det hele verden kan se med sine egne øyne. Likene som ligger strødd i gatene i Bucha er et skuespill iscenesatt av ukrainsk propaganda, hevdes det fra Kremls pressetalsmann.

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg har kalt den russiske forklaringen «absurd», noe den åpenbart er. Utenriksminister Anniken Huitfeldt snakker nå om «krigsforbrytelser». Det samme gjør Tysklands forbundskansler Olaf Scholz.

Det er betryggende at vestlige ledere står skulder ved skulder i sin fordømmelse av krigen og av de forbrytelsene som har blitt – og vil bli- avdekket. Et skrikende unntak er Nato-landets Ungarns statsminister Viktor Orbán, som etter valgseieren i helgen erklærte Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj som en «motstander» av Ungarn. Høyrepopulisten Orban, som har et nært forhold til Putin, har nektet å sende våpen til nabolandet Ukraina.

Det er et åpent spørsmål om det noensinne vil bli mulig å få noen dømt for krigsforbrytelser i Ukraina. Det vil blant annet avhenge av hvor lenge Putin og hans støttespillere klarer å sitte ved makten.

Men arbeidet med å dokumentere forbrytelsen, skaffe bevis og vitnemål, må starte nå. Den internasjonale domstolen i Haag vil spille en viktig rolle i å få reist en eventuell tiltale mot de ansvarlige. Og den aller mest ansvarlige er Russlands diktator, Vladimir Putin.

Mariupol, Kharkiv og Bucha er nå og for all tid Putins minnesmerker over seg selv. Og mens dette skrives, fortsetter overgrepene også andre steder i Ukraina.

