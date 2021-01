Lys i enden av tunnelen

AFTENBLADET MENER: Optimismen er tilbake i olje- og gassnæringen i Rogaland. Det er et godt tegn.

Bedriftene i olje- og gassnæringen venter vekst i år. Det betyr at flere kan komme i jobb igjen. Foto: Pål Christensen

Denne uken skulle politikere og næringslivstopper egentlig møtt hverandre og snakket om framtiden for næringslivet både på Solamøtet og i Oslo på den årlige NHO-konferansen.

Men som så mye annet, har koronapandemien også satt en stopper for dette.

Solamøtet er utsatt på ubestemt tid, mens NHOs årskonferanse foregår digitalt torsdag. Tema i år er «Jobbskaperne». Behovet for jobb- og verdiskaping var stort før pandemien. Nå er det enda større, mener NHO. Og ifølge Arvid Moss, president i NHO, er målet med årets digitale konferanse å «vise veien ut av koronakrisen og løfte frem kvinner og menn som skaper verdier og arbeidsplasser i hele Norge».

Optimisme

Den nye nedstengningen rammer igjen store deler av næringslivet. Men det er likevel lys i enden av tunnelen. I allefall hvis man skal tro på Sparebank 1 SR-Banks nye konjunkturbarometer.

Koronapandemien skaper fortsatt stor usikkerhet i næringslivet i Sør-Norge, men på lang sikt venter et flertall av bedriftene vekst i 2021. Banken har spurt 600 bedrifter om deres forventninger til de neste tre og 12 månedene.

I løpet av 2021 venter bedriftene i Sør-Norge at de vil ansette flere, at omsetningen vil øke, at lønnsomheten vil gå opp og at de får flere oppdrag.

Høyest er forventningene i Rogaland, og i industrien og olje- og gassnæringen. Ifølge SR-Banks sjeføkonom Kyrre M. Knudsen skyldes dette trolig bedring i verdensøkonomien og eksport- og råvaremarkedene.

Arbeidsledigheten er fortsatt nesten dobbelt så høy som før koronakrisen. En oppgang i år vil føre til at flere kommer tilbake i jobb.

Kompetanse

Høyere forventninger i olje- og gassnæringen betyr mye for denne regionen. Det betyr mye også for omstillingen til mer fornybar energi, som trenger kompetansen fra oljeindustrien.

Det vil selvsagt ta litt tid før vi er ute av pandemien, og næringslivet vil trenge mer støtte også i månedene som kommer. Men det er positivt at næringslivsledere selv ser fram mot et bedre år enn det vi hadde i fjor.

Tema for Solamøtet i fjor var «Rogaland griper mulighetene». Koronakrisen har satt mye på vent. Men Rogaland kan fremdeles gripe mulighetene. Det er lys i enden av tunnelen.