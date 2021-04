Trust og trøst i klimakampen

AFTENBLADET MENER: Kan kløften mellom oljevirksomheten og kampen for en bærekraftig, klimavennlig framtid fylles igjen? Oljemessen, ONS, tror åpenbart det.

ONS-sjef Leif Johan Sevland skal bruke tillit som ledesnor under neste års oljemesse i Stavanger. Foto: Kristian Jacobsen

Forrige uke ble temaet for neste års oljemesse, som Offshore Northern Seas kalles her, lansert. Ordet ble «trust» – tillit.

Når et slikt ord gjøres om til slagord, ligger det som vanlig et ikke ubetydelig lag av pompøsitet over det hele. Og som alltid når nye slagord lanseres er lett å møte det med både sarkasmer og oppgitthet.

Det har nok ONS-gjengen tenkt på før de bestemte seg. Samtidig setter de seg i førersetet i en følsom diskusjon på vegne av alle de som finansierer ONS. For i deler av befolkningen er tilliten til petroleumsindustrien på et bunnivå. Da er det lite både av trøst og «trust» i meningsmålingen Aftenbladet brakte tidligere i måneden, der et klart flertall av rogalendingene vil opprettholde letevirksometen på norsk sokkel.

Dette flertallet skrumper inn, jo lenger vekk fra kysten vi kommer. Særlig blant unge på Østlandet er det en grunnleggende skepsis til oljevirksomheten. Ved forrige valg fikk MDG 15,3 prosent av stemmene i Oslo. Det vil ikke bare være arrogant, men også nytteløst å prøve å møte dette med at de ikke forstår seg på dette med olje eller på hva som betaler den norske velferden.

Det tillitsbaserte norske samfunnet fikk mye av æren da koronakommisjonen skulle forklare hvorfor vi har klart oss såpass bra gjennom det første året med pandemi.

Denne tilliten trengs også i diskusjonen om hvordan Norge skal forvalte sine ressurser. Oljebransjen må gjennom ord og handling bygge den tilliten som for øyeblikket ikke fins i grupper av samfunnet.

Dette har ONS forstått, så når de først har valgt et slagord, byr det på interessante muligheter. Det er ikke mer enn et par uker siden Equinor-direktøren for norsk sokkel, Kjetil Hove, skråsikkert snakket om vekst. Han tror flere vil arbeide på norsk sokkel om ti år enn i dag. Her er vi i kjernen av bransjens kommunikasjonsutfordringer. Hva alle disse skal arbeide med og hvordan dette er forenlig med Norges klimaforpliktelser, avgjør tilliten befolkningen skal ha til bransjen.

Selvsagt har det et snev av ironi i seg at tilliten mellom ONS-stiftelsen og flere av utstillerne fikk seg en alvorlig knekk i pengekrangelen etter den koronarammede oljemessen i fjor, men det kan de gjøre opp for ved å ta tillitsbegrepet på alvor.

Og det kan de gjøre ved hjelp av slagordet fra den avlyste messen, «together» – sammen.