AFTENBLADET MENER: Var det nå så smart å stanse dagbøtene for hotellhullet i Tanke Svilands gate? Denne skampletten for byen har tiårsjubileum neste år.

Det drar seg imot tiårsjubileum for et av Stavangers tristeste syn: Det gigantiske hullet i Tanke Svilands gate fungerer både som en påminnelse om at utbyggere ikke alltid er samarbeidsvillige og som et monument over politisk maktesløshet.

Helt siden 2014 har det vært stillstand i hullet, som bare har vært tatt i bruk som hekkeplass for måker. Myke trafikanter må klare seg uten fortau og sykkelfelt, og naboene, som Laerdal Medical, Innoasis og beboerne i området, har hatt denne tristessen som utsikt i år etter år, uten at det har skjedd noe som helst.

Den opprinnelige planen til forretningsmann Kjell Madland var å bygge et stort hotell og kongress-senter. Tross stor politisk skepsis fikk prosjektet grønt lys i 2010. Men byggingen hadde ikke kommet lenger enn til å sprenge ut hullet da oljeprisfallet i 2014 førte til bråstopp. Plutselig var det ikke så aktuelt å bygge enda flere hotellsenger i et knusktørt marked.

Det nye politiske flertallet som fikk makten i Stavanger etter valget i 2019 bestemte seg for å skjerpe tonen overfor eierne av hullet. For nå har Alfred Ydstebø (Base-gruppen) kjøpt seg inn og eier 50 prosent, mens Madland (Aton AS) eier den andre halvparten. Det ble vedtatt å ilegge eierselskapet, Greve Herman Wedel AS, dagbøter for å vise at det haster med å få gjort noe med gater, fortau og sykkelfelt langs byggegropen.

Og Madland og Ydstebø har faktisk gjort noe, men ikke med hullet. De har sendt inn nytt forslag til reguleringsplan, en plan som det har tatt lang tid å få behandlet politisk.

Og det er dette som er bakgrunnen for at Utvalg for by- og samfunnsutvikling i Stavanger kommune torsdag vedtok å stoppe dagbøtene. Ikke nok med det, flertallet i utvalget vil også betale tilbake 340.000 kroner som er betalt i bøter etter at det nye reguleringsforslaget ble sendt inn.

Et flertall bestående av Høyre, Venstre og Folkets Parti og den uavhengige representanten Mats Danielsen sørget for flertallet, mens Ap, Rødt og MDG ville videreføre dagbøtene.

Var dette så klokt, da? Faktum er jo fortsatt at utbyggeren siden 2014 har latt være å rette opp i forholdene for gående og syklende langs hullet. Utsettelsene som skyldes byråkratisk langsomhet er av nyere dato, for det ble ikke egentlig noen fart i sakene før Ydstebø kom på banen i 2019.

Vedtaket i UBS kan ikke ankes, så gjort er gjort. Men riset bak speilet er det viktig å beholde: Dersom det nå ikke blir gjort alvor av planene, og hullet fortsetter å ligge der som en skamplett, må dagbøtene settes i gang igjen. Det er vel fortsatt de folkevalgte, ikke utbyggerne, som bestemmer?