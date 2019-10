Enøyd fra Norsk Pen

Boka «Sitronlimonaden» av Hilde Henriksen og Helena Ohlsson handler om den syriske flykninggutten Nasir, og skal beskrive lojalitetskonflikten han står i mellom to kulturer. Et tekstutdrag fra boka er gjengitt i en norsk lesebok for barneskolen.

Samfunnsdebattanten Mina Adampour, som selv har bakgrunn som flyktning fra Iran, mener deler av innholdet i boka er rasistisk, og har derfor klaget dette inn for LDO - Likestillings- og diskrimineringsombudet.

Dette faller den norske avdelingen av skribent- og ytringsfrihetsorganisasjonen PEN tungt for brystet. Leder i norske PEN, Kjersti Løken Stavrum, skriver i et innlegg i Dagbladet at de har reagert av tre grunner, den ene fordi de mener å klage en slik tekst inn for et statlig ombud ødelegger det frie ordskifte, den andre fordi de rett og slett er uenige i at noe av teksten i boka er rasistisk, den tredje fordi de ser en økende, internasjonal trend til at når noen føler seg krenket av en ytring, er konsekvensene at vi innskrenker ytringsrommet. Vi blir redde for å ytre oss på en måte som kan oppleves krenkende, og lar det være.

Den første grunnen er nokså uforståelig. Utdragene som er klaget inn, er gjengitt i et leseverk for den offentlige skolen. I opplæringslova står det at «alle former for diskriminering skal motarbeidast». Når noen mener seg diskriminert i undervisningsmateriell i norsk skole, griper til pennen og offentlig debatt, og også klager saken inn til det offentlege ombudet som gir råd og veiledning til institusjoner i slike spørsmål, er vel det heller et tegn på at ytringsfriheten fungerer? Hvis det å ta ombudet i bruk i slike saker hindrer det frie ordskifte, bør vi heller diskutere om vi skal holde oss med et slikt ombud.

At minoritetsgrupper i Norge tar i bruk vårt frie ordskifte og våre eksisterende ordninger som nettopp skal ivareta like retter for alle, uavhengig av kjønn og bakgrunn, burde norske PEN være de første til å applaudere.

Vi deler likevel PENs bekymring over at enkeltpersoners og enkeltgruppers krenka følelser skal få makt til å gjøre ytringsrommet mindre. Men den bekymringen skal heller ikke brukes til å gjøre kritikk fra enkeltpersoner mot kunst eller institusjoner ugyldig.

Helt uavhengig av om Adampour skulle ha rett i at deler av bokas innhold er rasistisk eller ikke, har hun vår fulle støtte i måten hun bringer kritikken til torgs på.