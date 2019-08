Politireformen må reddes

Av en uforståelig grunn fikk den navnet «nærpolitireformen», noe som har ført til en evig og avsporende debatt om hvorvidt politiet virkelig er blitt nærere eller nærmere. Forrige uke gikk Ap’s partileder Jonas Gahr Støre ut i avisen VG og trakk partiets støtte til reformen.

Arbeiderpartiet utgjorde en viktig del av det brede forliket i 2015, sammen med Høyre, Venstre, Frp og KrF. Reduksjon av antall politidistrikt fra 27 til 12 var blant de umiddelbare, mest synlige tiltakene. Hele reformens grunnidé var at dette og de andre tiltakene skulle bidra til å utvikle «et kompetent og effektivt lokalt nærpoliti der befolkningen bor. Samtidig skal det utvikles robuste fagmiljøer som er rustet til å møte dagens og morgendagens kriminalitetsutfordringer,» som det står i stortingsproposisjonen.

Igjen dette begrepet «nærpoliti», som har skapt en forventning om at det skal stå en politibetjent på hvert gatehjørne.

Det gjør det ikke. Distrikter er slått sammen, lensmannskontorer er nedlagt, politiet er blitt tilført mange flere milliarder, men det er ikke kommet flere etterforskere på plass og passkøene er fortsatt lange. Det er til å forstå at mange har mistet tålmodigheten. Det gjelder også Ap, som blant annet støtter seg på et opprop fra rundt 100 av partiets ordførere.

Det må ryddes opp i disse problemene og justisministeren har lovet at det kommer en justeringsmelding. Det er viktig.

Rapporten etter 22. juliterroren viste med tydelighet at norsk politi var ukoordinert, slet med gamle systemer og hadde for dårlig kontroll med samlede ressurser. Tiden var overmoden for en reform. Det vi har fått er en profesjonalitetsreform, ikke en nærpolitireform. Kriminalitetsbildet er blitt så komplisert, digitalt og internasjonalt at et lite lensmannskontor er sjanseløst i møtet med en slik virkelighet.

27-åringen som i juni ble dømt til 16 års fengsel i misbrukssaken som politiet kalte «Operasjon Sandra», utførte avansert datakriminalitet med nesten 500 fornærmede gutter i flere land og over hele Norge. Det ble foretatt 130 tilrettelagte avhør, skrevet 1000 rapporter og nesten 400 000 bilder og videoer ble gjennomgått. Slik er dagens kriminalitetsbilde. I tillegg har politiet enormt mange sivilrettslige oppgaver, der passutstedelse bare er én av dem.

Politidirektør Marie Benedicte Bjørnland mener kritikken fra Ap ikke treffer og at de burde tatt dette opp med henne først. Partiene har selvsagt ingen slik drøftingsplikt, men direktørens hovedpoeng er at en reversering ikke vil gi et bedre politi. Det er lett å være enig med henne.

