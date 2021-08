Ta vare på tenåringene!

AFTENBLADET MENER: Å ta vare på tenåringene våre, er både å være nok til stede for dem, og å gi dem nok frihet og tillit.

Onsdag kveld samlet rundt 200 ungdommer seg i Godalen.

Tidlig onsdag kveld stanset politiet en planlagt ungdomsfest på Vaulen. Ungdommene flyttet seg til Stokkavatnet, og så til Godalen, der nærmere 200 ungdommer var samlet. Politiet fulgte med.

Ifølge Kathrine Sæland Rotseth, leder for forebyggende avdeling hos politiet, ble det en god kveld. Det gikk fint for seg, og politiet klarte å stanse en slåsskamp mellom gutter på 15–16 år i Godalen, før den kom helt i gang. De beslagla også en del alkohol, men sier at ikke mange var synlig beruset. De oppfordret ungdommene til å dra fra stedet, og ikke samle seg i så store grupper.

Tidligere på dagen gikk politiet ut i Aftenbladet og bad foreldre ringe ungdommene sine og sjekke hvor de var, og komme og hente dem hvis de var på festen.

Det er bekymringsfullt hvis tenåringer ned til 13 år drikker alkohol. Vi vet også at politiet her i landet er bekymret over at de yngste tenåringene både blir utsatt for og begår seksuelle overgrep.

Her må det trøs forsiktig, både fra politi og foreldre. Det gjelder å finne en god balanse mellom å forebygge og være nok til stede for dem på den ene siden, og unngå det som blir ren kontroll og overvåking på den andre. Tenåringene våre må få tillit og frihet nok til å vise at de også kan ta ansvar. Det er slik de blir voksne og selvstendige.

At tenåringer i Stavanger er ute med kompiser en tidlig onsdag kveld i sommerferien, er noe alle ønsker. Etter et langt år med korona, er det heller ikke overraskende at de søker sammen i store grupper. Noe sosiale medier har gitt dem en helt annen mulighet til, enn de fleste ungdommer før dem har hatt.

Selv om de får en langt større radius, og kommer i kontakt med langt flere enn generasjonene før dem, må de likevel få sjansen til å være sammen uten å bli kontrollert.

Det betyr selvsagt ikke at foreldre og andre omsorgspersoner ikke skal bry seg, ikke vite hvem de er sammen med, eller hvor de har tenkt seg. Og som med ungdommer før dem, er det slett ikke sikkert at foreldre alltid skal ta alle opplysninger de kommer med for god fisk.

Vi ønsker alle at ungdommene våre skal få en god ungdomstid, med større og større tillit og mer og mer frihet, så de får sjansen til å vise at de også kan ta ansvaret som følger med. Å ta vare på ungdommene våre, betyr både å passe på dem, og å gi dem nok frihet og tillit. Det blir ikke nok av det siste dersom de alltid møter politiet når de samles.