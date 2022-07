Utrolige høringer i USA

AFTENBLADET MENER: Det er ikke sikkert vi noen gang får slått fast om Donald Trump bevisst prøvde å begå statskupp 6. januar i fjor.

Tirsdag denne uken vitnet Cassidy Hutchinson under høringene om stormingen av Kongressen i 2021.

Høringene om hva som skjedde da Kongressen i USA ble stormet 6. januar i fjor, nærmet seg det utrolige denne uken.

Vi hadde alt hørt at justisdepartementet i dagene før stadig ble presset av Trump til å undersøke det de selv mente var helt grunnløse påstander om valgjuks. Presidenten skal til slutt ha bedt dem om bare å si at valget var korrumpert, og overlate resten til ham og de republikanske kongressmennene. Og vi har hørt at inntrengerne i Kongressen bare var få meter fra visepresident Mike Pence, som de så som en forræder.

Tirsdag denne uken vitnet unge Cassidy Hutchinson, som jobbet som assistent for Trumps stabssjef, Mark Meadows. Under ed sa hun at Trump visste at det blant dem som kom til folkemøtet hans tidligere den dagen, fantes folk som var bevæpnet, «Slipp folkene mine inn. De kan marsjere til Kongressen herfra, så slipp dem inn. Ta bort metalldetektorene», skal han ha sagt.

Trump, Mark Meadows, og flere sentrale folk i Det hvite hus skal også i flere dager ha visst at presidentens samling 6. januar kunne bli voldelig. Da justisminister William Barr nektet for at valget var tuklet med, skal Trump ha kastet tallerkener veggimellom i sinne. Og det aller mest oppsiktsvekkende, er at han da han skjønte at sjåføren hans ikke skulle kjøre ham til Kongressen denne dagen, skal ha prøvd å overta rattet, og slått til en av sikkerhetsvaktene. Dette ble fort omstridt, og er også den eneste hendelsen Cassidy fortalte om hvor hun ikke selv var til stede.

Liz Cheney, en av de to republikanerne som er med i høringskomiteen, sa i en tale onsdag at det republikanske partiet må velge om de skal være lojale mot Grunnloven, eller lojale mot Trump, begge deler går ikke. Cheney har alt satt den politiske karrieren sin på spill ved å være med i komiteen.

Høringene har blitt sendt direkte på tv, men det er likevel ikke sikkert at Trumps tilhengere lar seg påvirke av det som kommer fram. Om det republikanske partiet vil innse at de må velge en annen presidentkandidat enn Trump, for å verne om demokratiets framtid, er heller ikke sikkert.

Hva som til slutt kommer ut av dette, er rett og slett ikke godt å si. Skulle komiteen ende opp med å anbefale en straffesak mot Trump, er ikke det en enkel vei å gå.

For oss? Enten vi liker det eller ikke, er vi avhengige av USA, som garanti for sikkerheten vår. At demokratiske institusjoner og amerikaneres tillit til dem vakler så til de grader, gjør også vår verden mer usikker.

