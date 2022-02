Har Lyse Ice i magen?

LEDER: Lyses kjøp av Ice kan selvsagt bli en suksesshistorie, men hvor mye risiko er det riktig å ta med eierkommunenes penger?

Styreleder Harald Espedal under Lyses generalforsamling i 2016.

Aftenbladet

Publisert: Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

Mobiloperatøren Ice var i en økonomisk knipe og eierne var på desperat pengejakt. Dermed åpnet det seg en gyllen mulighet.

I høst sa nemlig Ice at de trengte om lag 2,5 milliarder kroner til en restrukturering. Selskapet slet. 1,5 milliarder trengtes til å dekke et forlik selskapet hadde inngått etter et forlik med et amerikansk fond, Goldentree.

Dag Rasmussen, en av hovedeierne i Ice, sa fredag til Dagens Næringsliv at han mener at Lyse, som har kjøpt deler av Ices virksomhet, har gjort et røverkjøp.

Styreleder i Lyse, Harald Espedal, er i alle fall ikke i tvil om at kjøpet kom på et gunstig tidspunkt. Espedal er jo i stand til å kjenne igjen en god handel når han ser en. Som mangeårig direktør i Skagen Fondene og som svært suksessrik privat investor har han lang erfaring i å vurdere potensialet i selskaper.

Selv om Ice har tilbudt mobilnett til sine kunder har de ikke selv eid fibernettet. Det har de måtte leie av andre aktører, deriblant Telia. Dette har Lyse tilgang til, gjennom Altibox.

Dermed kan de delene av Ice som nå eies av et knippe rogalandskommuner bli et komplementerende tilskudd til Altibox, en av Lyse-konsernets store kommersielle suksesser.

Det begynner å bli lenge siden Lyse først og fremst var et strømselskap. Men det er det som likevel er kjernen i selskapets virksomhet. I dag er Lyse heleid av 14 kommuner i Sør-Rogaland. Stavanger kommune er største eier med 46 prosent, mens Sandnes eier litt under 20 prosent.

Pengene Lyse tjener, og de følgende utbetalingene av utbytte, er et meget viktig tilskudd til eierkommunenes økonomi. Dermed er det av direkte interesse for eierne, altså innbyggerne i kommunene, at Lyse går bra.

Men med offentlig eierskap kommer også noen spesielle hensyn. Akkurat som Oljefondet må Lyse balansere ønsket om å tjene mest mulig penger mot andre hensyn. Risikoen for å tape penger er ett slikt hensyn. Politiske føringer om hva slags virksomhet Lyse skal drive med, er et annet.

Lyse er et konsern som skal drive kommersielt i tråd med aksjeloven, med sitt eget styre og en uavhengig ledelse. Det skal være en armlengdes avstand mellom eierkommunene og selskapets ledelse og styre. Men det øverste organet i Lyse er generalforsamlingen, altså eierkommunene.

Mye tyder på at Ice var en god match for Lyse. Det vil framtiden vise. Det er til syvende og sist eierkommunene som må legge de overordnede føringene for Lyse, og det inkluderer føringer for hvor stor risiko selskapet skal kunne ta.