Kina er for viktig til at det kan overses og for mektig til at det kan boikottes

AFTENBLADET MENER: Samtidig med at Kinas statsbærende kommunistparti feirer 100-årsjubileum, strammer det samme partiet grepet om det kinesiske folk.

Kinas leder Xi Jinping på storskjerm under et dansearrangement da kommunistpartiets jubileumsfeiring startet tidligere i uken. Foto: NTB/AP

Torsdag denne uken er det 100 år siden Mao Zedong og kameratene hans startet partiet, som siden 1949 har hatt en temmelig eneveldig makt i landet. I Kina står partiet over staten.

De siste tiårene har landet utviklet seg til å bli en økonomisk stormakt, noe som også har økt levestandarden for de fleste innbyggerne med flere hundre prosent. Samtidig er dette noe som ikke er kommet gratis til befolkningen. Historisk sett ligger det mye blod i sporene av jubilantens framvekst. I dag må i tillegg kineserne finne seg i utallige menneskerettighetsovergrep. Minoriteter som uigurene blir hundset og det relativt frie systemet i Hongkong har utartet seg til et diktatur med overvåking og angiveri som midler for å holde disiplinen.

Et propagandabilde av formann Mao fra 1969, som er hentet fram av det kinesiske kommunistpartiet i forbindelse med 100-årsjubileet.

Propagandaen som spys ut fra partikontorene er ensidig og voldsom. Den ubestridte partisjefen – og dermed diktatoren – Xi Jinping sier, ifølge New York Times, at den revolusjonære utdannelsen må begynne på babystadiet. «Slik kan de røde genene trenge gjennom blod og hjerter og veilede de unge til å få et riktig blikk på verden,» har han utdypet.

Valfart og turisme til de overdrevent store kommunistsymbolene og dyrkingen av «de store lederne» er en del av dette bildet.

Den dramatiske og akselererende utviklingen i Hongkong det siste året viser at myndighetene ikke legger noe i mellom for å holde på sitt faste grep. Nedstengningen av den demokratisinnede avisen Apple Daily tidligere i måneden er et mange bekymringsfulle grep i metropolen. Dagen før 100-årsjubileet var det ett år siden den nye sikkerhetsloven ble innført dermed startet prosessen med å føre Hongkong over til diktaturregimet på fastlandet.

Kø i heisen utenfor redaksjonslokalene til den regimekritiske avisen Apple Daily tidligere i vår. Nå er avisen stengt. Foto: NTB/AP

Da Kina overtok kronkolonien fra Storbritannia i 1997, var det under mottoet ett land, to systemer. Det bryr de seg ikke om lenger.

Partiet ønsker å styrke seg og vise seg både bærekraftig og styringsdyktig også de neste 100 årene. Propagandashowene retter seg derfor også mot omverdenen, slik som det kommende vinter-OL i Beijing . I utenrikspolitikken nøler de ikke med å bruke utilbørlig press mot andre stater, slik de gjorde mot Norge etter fredsprisutdelingen til den kinesiske dissidenten Liu Xiaobo i 2010.

Kinas stadig økende økonomiske makt og politiske styrke gjør likevel at omverdenen må forholde seg til dette. Landet er for viktig til at det kan overses og for mektig til at det kan boikottes. Samtidig er det viktig at presset mot overgrepene fortsetter, at det eksterne presset mot bruddene på menneskerettigheter forsterkes og at alle gjør det de kan for at OL ikke blir noen uker der all kritikk gravlegges.

Gratulerer med dagen? Nei, ikke fra denne kanten.