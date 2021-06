Jubileer vi skal leve lenge på

AFTENBLADET MENER: 2025 er et viktig år for Stavanger by. Heldigvis ser det ut til at kommunen har kontroll på forberedelsene

Direktør for Oljemuseet, Finn E. Krogh og landskapsarkitekt Elin Henricson presenterte denne uken planer for et vitensenter ved museet. Foto: Jon Ingemundsen

Markeringen av Stavangers 900 år som by er selvsagt det altoverskyggende ved jubileumsåret. I tillegg skal vi blant annet feire katedralen vår, 100 år som gjenoppstått bispedømme og markeringen av at det er 200 år siden sluppen «Restauration» forlot Stavanger med de første norske utvandrerne til Amerika. Hiv og hoi.

Kommunen har vært i sving lenge, alliert seg med krefter både i organisasjonslivet, kirken, universitetet og andre. Målet er å få til en feiring som merkes, som er for alle og som varer. Aftenbladet presenterte onsdag en rekke av planene og ideene som foreligger.

Kommunens egen prosjektgruppe er full av ideer og tanker, både om arrangementer, installasjoner og andre tiltak. Noe av det mest sjarmerende er tankegangen om at dette ikke bare skal vare et år, men representere et såkalt kontinuum, fra nå og kanskje flere tiår framover. Stavangeroratoriet til Tore Renberg og Anders Brunvær Hauge får vi begynnelsen på allerede i 2023.

Det ligger også an til at eksisterende arrangement, som Gladmatfestivalen, får nøkkelroller i feiringen. De utpekte stedene og byrommene som skal danne rammen for den kulturelle delen av markeringen, er også en måte å hedre Stavanger og det stavangerske på.

Oljemuseet har kastet seg på og lanserer et prosjekt om å omdanne Geoparken til en moderne kultur- og naturhistorisk vitenpark, der byens tilknytning til hav og havn blir sentrale elementer. Det er grunn til å håpe at flere melder seg på.

Byjubileet må nemlig ikke få noe «best før-stempel». Det må vare, slik forsøksvis også kulturhovedstadsåret 2008 gjorde. Det er delte meninger om betydningen av 2008, men at det var en stimulans for store deler av kulturlivet, er hevet over tvil. Byjubileet skal se tilbake på 900 år, men bør i enda større grad se framover. Det er det mange som har tenkt på.

Kommunestyrevedtaket i april om å søke å bli vertsby for Tall Ships Races en gang mellom 2026 og 2029, er et eksempel på dette. Det er et klokt vedtak, selv om noen ville brukt et slikt arrangement til å toppe 2025-feiringen. Det ville tatt for mye oppmerksomhet og sannsynligvis brukt for mye av jubileumsbudsjettet. Nå kan det istedenfor være et viktig element i videreføringen av jubileumsåret.