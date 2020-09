Når tryggheten blir borte

AFTENBLADET MENER: At hverdagssaker som sykkeltyverier bare blir henlagt, gjør noe med folk. Det må telle med, når politiets arbeid styres.

Ida Gjerseth ble frastjålet sykkelen i barnehagen hvor datteren går. Foto: Kristian Jacobsen

«Jeg er redd dette gjør noe med folks trygghetsfølelse. Folk skal føle seg trygge i egen by». Det sa Ap-politiker Dag Mossige til Aftenbladet sist uke. Av alle anmeldte sykkeltyverier i Sør-Vest politidistrikt henlegges nesten hele haugen etter få dager. 3510 anmeldte saker det siste halvannet året, 109 ble løst.

Det gjør noe med folk, Mossige har rett i det. I nabolag der folk natt etter natt hører at det har vært innbrudd i garasjer eller kjellere, at dyre elsykler er stjålet på få minutter inne på en barnehages sykkelparkering i åpningstiden, at de som har stjålet ikke blir tatt, selv ikke når de er filmet.

Advokat Ida Gjerseth, selv utsatt for å få sykkelen frastjålet flere ganger, påpeker at det også gjør noe med de som stjeler når det sjelden eller aldri får konsekvenser. Hun har sett mange begynne i det små.

Slik hverdagskriminalitet får også praktiske konsekvenser for folk. Flere og flere bruker sykkelen som viktig framkomstmiddel, det skaper selvsagt bry og frustrasjon å få sykkelen stjålet. Men verst er nok følelsen av utrygghet, at man ikke kan stole på at eiendeler får stå i fred, selv ikke låste og inne på egen eiendom. Det er ikke slik noen av oss vil ha det der vi bor.

At politiet nylig har oppklart alle de 20 ungdomsranene i Stavanger, etter tips og godt samarbeid med publikum, er utrolig viktig, og et eksempel på hvordan det bør være.

Alle kan selvsagt forstå at politiet må prioritere. Advokat Anne Kroken etterlyste nettopp raskere handling fra politiets side i overgrepssaker, som når man vet noen sitter på bilder og materiale som viser overgrep mot barn. Kroken var nettopp forsvarsadvokat i en sak der tipset om overgrep hadde blitt liggende i to år.

Da den mye omtalte politireformen ble vedtatt i 2015, var poenget nettopp å rigge politiet for å kunne gjøre begge deler. Bygge sterke fagmiljøer for komplisert, alvorlig kriminalitet, og være til stede der folk bor.

Politimester Hans Vik er blant de som har påpekt at reformen er underfinansiert. Det er også grunn til å stille spørsmål ved om forebygging av hverdagskriminalitet og folks trygghetsfølelse teller nok med i kriteriene politiet skal styre etter.

«Sykkeltyveri vil ofte eieren av sykkelen ha mulighet til å forebygge. Den samme muligheten har ikke barn som misbrukes», sa Kroken videre.

Å sette prioritering av overgrepssaker mot barn opp mot sykkeltyverier, slik Kroken gjør, burde det selvsagt ikke finnes grunnlag for å gjøre. At det finnes, er virkelig for trist.