Tina Bru har rett. Det er virkelig nok nå.

AFTENBLADET MENER: Det finnes grenser for hva et menneske kan og skal tåle av hets, hat og sjikane. Det burde ikke være vanskelig å forstå hvor de grensene går.

MDG-topp Lan Marie Berg her i flere år vært utsatt for hets, hat og sjikane. Det skal verken forstås eller aksepteres. Foto: Terje Pedersen

Publisert: Publisert: Nå nettopp

MDG-topp Lan Marie Berg har i flere år blitt utsatt for massiv hets, hat, sjikane og trusler. Lørdag kveld rant det over for statsråd Tina Bru (H), etter at redaktøren for Filter Nyheter, Harald S. Klungtveit, la ut en skjermdump med et knippe slike kommentarer fra en facebookgruppe. De er hatefulle, kvinnefiendtlige og rasistiske, uansett politisk tema.

«Jeg orker ikke mer. Virkelig. JEG ORKER IKKE MER! Nå er det faen meg nok. Hold kjeft!», skrev statsråden. Og utdypet senere til NRK at hun håper hun kan vise at de som på ingen måte deler Bergs politiske synspunkter, likevel ikke vil finne seg i at en politikerkollega blir utsatt for sånt.

At Lan Marie Berg blir utsatt for slikt, skal verken forstås eller aksepteres. Internett er ikke nytt lenger. Det finnes ingen grunner til ikke å forstå at de er levende mennesker, de hetsen i kommentarfeltene rammer. Det er heller ingen grunner til ikke å forstå at trusler eller oppfordring til vold mot navngitt person er straffbart.

Og som med all mobbing, all sjikane, all hets, har du ikke kontroll over følgene av det du skriver, sier og gjør. Det er det vi prøver å lære barna våre. Ord virker, ord sårer og ødelegger mennesker. Selv om du ikke mente det sånn, selv om du ikke mente at noen skulle ta truslene bokstavelig og faktisk omsette dem i handling, har du ingen kontroll over hva som skjer når ordene først er der ute.

At noen av de som kommenterer har som mål å hetse Lan Marie Berg ut av politikken og offentligheten, er åpenbart, og det er nitrist. MDGs klimapolitikk er radikal, deres syn på at kommende generasjoners grad av frihet, avhenger av autoritære begrensninger nå, skaper sinne hos mange. Men det er ingen grunn til å drive personhets. Neste gang kan det være en av politikerne man faktisk er enig med, som blir forsøkt presset ut på den måten.

Selvsagt må mektige personer, som våre topp-politikere, tåle motstand. De må også tåle at ikke all motstand er like elegant framført. Det er også demokrati i praksis. Men dette går langt, langt over alle støvleskaft.

Den grove, massive hetsen som rammer enkelte politikere, er både en trussel mot mennesket som rammes, og mot demokratiet vårt. Vi trenger et debattklima vanlige mennesker kan tåle å stå i.

Det er grenser for hva et menneske kan tåle, og det er grenser for hva et menneske skal tåle.

Og det er ikke akkurat rakettforskning å tenke seg til hvor de grensene går.