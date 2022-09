Et urimelig straffenivå

AFTENBLADET MENER: Det er bra hvis de nye reglene for elsparkesykler får ulykkene ned. Men det skyhøye straffenivået utfordrer folks rettsoppfatning.

Til å begynne med var elsparkesykler for sykler å regne. Altså var det ingen promillegrense for å kjøre en. Så kom skadene og ulykkene, også dødsulykkene.

Transportøkonomisk institutt anslår at risikoen for ulykker er fem til sju ganger høyere på elsparkesykkel enn på en vanlig sykkel. Nesten halvparten av de registrerte ulykkene har skjedd med promille, og de fleste ulykkene skjer på nettene og i helger. Det er flest menn som er utsatt for ulykker, med en gjennomsnittsalder på cirka 30. Risikoen for ulykker tredobles nattetid. De vanligste skadene er hodeskader, mens det for sykler er armer og håndledd. Av 286 registrerte hodeskader, brukte bare fire av førerne hjelm.

15. juni kom de nye reglene, som gjorde elsparkesykkelen til et lite, elektrisk motorkjøretøy. Dermed er promillegrensen 0,2. Du kan miste lappen på bil, få bot, og betinget eller ubetinget fengselsstraff. Aldersgrensen for å kjøre er 12 år, og for de under 15 er det påbudt med hjelm. Du kan også få bot for å bruke håndholdt mobil mens du kjører, og det er fremdeles forbudt å være mer enn en person på elsparkesykkelen.

Nå har vi fått de første dommene. Og der de to som ble tatt 17. juni, med 1,4 og 1,3 i promille, fikk betinget fengselsstraff, halvannen måneds bruttoinntekt i bot og ble fratatt førerkortet, valgte retten i den nyeste dommen å gi en lavere bot, til hun som ble tatt 18. juni, med 2,04 i promille. Men også hun ble i tillegg fratatt førerkortet og idømt betinget fengsel.

Mange har reagert på det høye straffenivået. Advokat Brynjar Meling, som forsvarer flere av de som er tatt med promille, mener dommene bør gå helt til Høyesterett, for å få satt et riktigere straffenivå.

92 prosent av ulykkene på elsparkesykkel skjer uten at andre kjøretøy eller personer er involvert, de skyldes enten hindringer som fortauskant, hull i veien og trikkeskinner, eller at føreren mister kontrollen. Det er altså først og fremst deg selv dette er farlig for.

Det blir derfor etter vår mening for strengt når straffene blir satt omtrent som om du skulle ha kjørt bil – bortsett fra at promillekjørende på elsparkesykkel har fått betinget fengselsstraff, der det for bilkjørere ville blitt ubetinget.

Skade- og ulykkestallene har vært altfor høye på elsparkesykler. At strengere regler ble innført, var helt på sin plass. Men politikerne burde samtidig satt edruelige strafferammer. Og både regler og strafferammer burde selvsagt vært satt alt da elsparkesyklene kom. Nå bør disse dommene til vurdering i Høyesterett, for å få fastsatt et rimelig straffenivå. Det er en mye dyrere måte å gjøre det på.