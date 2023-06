Panikk i kulissene

AFTENBLADET MENER: Europa og USA har dominert verden i hundrevis av år. Politisk, økonomisk, militært og ikke minst kulturelt.

Vladimir Putin.

Kopier lenke

Kopier lenke

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Stavanger Aftenblads meninger og analyser.

NÅ BLIR DENNE VERDENSORDENEN UTFORDRET fra Asia og Afrika. Bak står Kina og Russland og trekker i trådene.

Før helgen møttes utenriksministrene fra Briks-landene, Brasil, Russland, India, Kina og Sør-Afrika, i Johannesburg. Dette var et formøte til Briks-landenes toppmøte som finner sted i august. En ny verdensorden står på agendaen.

Her er Vladimir Putin blitt en het potet, for dersom han reiser til Johannesburg er sørafrikanske myndigheter forpliktet til å arrestere ham og overlevere ham til Den internasjonale straffedomstolen (ICC) i Haag. Hvilken side vil de velge?

Den indiske utenriksministeren Subrahmanyam Jaishankar sier at verdens maktkonsentrasjon «lar mange lands skjebne være opp til barmhjertigheten til noen få».

Det er vanskelig å være uenig med Jaishankar i det.

SAMTIDIG ER INDERNE med og lager rørt vann som russerne kan fiske i. Sergej Lavrov, den russiske utenriksministeren, benyttet anledningen da han møtte pressen i Johannesburg, til å beskylde Vesten for å bruke økonomiske sanksjoner mot Russland som «et kolonialistisk instrument» i en global maktkamp.

Det er enkelt å være uenig med Lavrov i det.

Kina er i vår tid blitt en av de viktigste handelspartnerne for omtrent alle land i verden. Vi kan mene hva vil om det kinesiske kommunistpartiet, men det har løftet 800 millioner mennesker opp fra fattigdom og skapt verdens nest største økonomi og militærstyrke.

KINESERNE VIL, akkurat som russerne og inderne ikke lenger la seg dupere av Vesten som skyver begreper om menneskerettigheter og demokrati foran seg. Og kineserne vil, akkurat som russerne, ha en posisjon som supermakt på den internasjonale scenen.

Vårt problem her i Europa, er at vi har gjort oss avhengige av å importere energi fra Russland og nær sagt alt annet fra Kina. Og hvis det ikke er slik at denne relativt frie, globale handelen skaper fred og forståelse mellom verdens land og folk, hva er det da som skal til?

Vi må tenke i nye baner, ikke minst når det kommer til sikkerhet – ikke bare militært – men også når det kommer til mat. Det er bare å legge øret mot Brussel, så hører du det: Matsikkerhet er blitt det store buzzordet, mens forsvarsbudsjettene flyr i været og et nytt, europeisk forsvarssamarbeid skisseres på bakrommet. Det er panikk i kulissene.

DET ER PÅ TIDE Å TENKE NYTT, for Europa er ikke lengre verdens sentrum, selv om hvert fjerde menneske på kloden bodde her for hundre år siden. I dag kommer mindre enn hver tiende person fra vår del av verden.

Det har tradisjonelt vært en sammenheng mellom nasjonaløkonomi og internasjonal innflytelse. Det betyr at ifølge den gamle, regelbaserte verdensordenen, skal faktisk Kina og India ha større plass på den nevnte scenen.

Hvis russerne må nøye seg med en tilværelse i skyggen, får de legge skylden på Vladimir Putin for det. Det har en hul klang når «den nye tsaren» beskylder andre for å være kolonialister.