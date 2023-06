Rekker Kari egentlig bussen?

AFTENBLADET MENER: Ordfører Kari trenger magi, skal mange nok i Stavanger velge bussen, og velge henne. Tiden er knapp, og fallhøyden stor.

Blir det gratis buss i Stavanger?

Kopier lenke

Kopier lenke

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Stavanger Aftenblads meninger og analyser.

Ideen om gratis buss og tog for innbyggerne i Stavanger er sprek.

Det må kraftig magi til, for å få mange nok av oss til å la bilene stå, og ta buss og bysykkel fatt. Å flikke litt her og der ville sannsynligvis ikke hjelpe, noe må få øyenbrynene til å fyke i været og bileiere til å fylle bussene. Det står ikke bare om å redusere utslipp, men også om betydelige penger fra staten, gjennom bymiljøpakken.

Det er heller ingen tvil om at det må drastiske – for ikke å si magiske – ting til dersom dagens flertall i Stavanger, med Ap i spissen, skal klare å vinne høstens valg. Alle meningsmålinger har pekt på Høyre som den store valgvinneren, selv om de bare skulle sitte rolig i båten og se på.

Det er bare få uker siden kommunedirektør Per Kristian Vareide fikk i oppdrag fra ordfører Karis flertall i kommunestyret å finne ut hvordan alle i Stavanger fra 1. juli kan ta gratis buss og tog og bysykkel så mye de bare vil.

Det kommunedirektøren nå skisserer, er ikke akkurat magisk. Her foreslås det å gjøre hele greia om til en kampanje på fire-fem måneder. Den korte perioden er anslått til å koste 200 millioner kroner. Det er altfor dyrt. Her må noen ha tatt godt i, for i budsjettet for hele 2023, for hele fylket, er passasjerinntektene til Kolumbus forventet å ende på vel 430 millioner kroner.

Det spørs også om det skisserte opplegget er enkelt nok. For skal vi virkelig begynne å hoppe på bussen, må den ikke bare være gratis, det må også være enkelt, og kunne gjøres ganske spontant. Løsningene må også være så gode at ikke de mest sårbare gruppene faller ut. Det gjelder særlig dem som ikke så lett tar seg fram i ulike digitale løsninger.

Den eneste løsningen administrasjonen har funnet som holder mål, teknisk og juridisk, og som lar seg gjennomføre på så kort varsel, er at vi logger oss på min side i kommunen, noe det trengs BankID og smarttelefon til. Der ber vi om en billett, for så å få den tilsendt manuelt. Med en lenke du må inn og aktivere. Lenken kan bare aktiveres én gang, så det gjelder å gjøre det riktig første gangen, og at du gjør det når du trenger billetten. Hvor lang tid i forveien du må be om en billett, er uklart. Kommunen betaler full pris for absolutt alle kjøpte billetter.

Slik forslaget fra administrasjonen framstår, blir dette en altfor dyr ordning, med en altfor krevende teknisk løsning, og med altfor mange enkle utveier til bare å avvikle den.

Skal den opprinnelige ideen fungere for å få mange nok til å ta bussen, må gratistilbudet stå fjellstøtt som en enkel og varig løsning. Det har flertallspartiene helt sikkert ennå ambisjoner om å få til. Men de ba om en hastesak, og det er akkurat det de har fått. Kommunedirektørens forslag kan ingen leve med, og det er veldig kort tid til mandagens kommunestyremøte. Fallhøyden er stor.