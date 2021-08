Gratulerer, Tou Scene!

AFTENBLADET MENER: 12.000 kvadratmeter gammelt bryggeri har klart seg som scener og arbeidssted for frie kunstnere i tjue år. Det er ingen selvfølge.

Tou Scene feirer 20 år denne uken. Her fra åpningen av utstillingen «Ut av venterommet».

Det var mye kald betong til å begynne med, for tjue år siden, i 2001. Og det skulle vel bare mangle, de gamle lokalene til Tou bryggeri hadde stått tomme og til forfalls siden midten av 1980-tallet. Før det, hadde de i nesten hundre år rommet øl og mel.

Så kom Urban Sjøfront-prosjektet i Stavanger. Hva kunne man bruke av de gamle bygningene man hadde fra før? Kunstnerne inntok Tou, Nils Henrik Asheim, egentlig komponist, var der alltid de første ti årene. Bygningene var rå, kulden krøp oppover leggene var du der lenge, mørke kroker og døråpninger var det mange av. Publikum som regel få. Alternativt, idealistisk, rått. Tou Scene, som den gangen lå ganske langt utenfor allfarvei, var på en og samme tid Stavanger kommunes stolthet og bortgjemte sted for de få.

Tjue år senere hører stedet til i sin egen bydel. Mest fordi bydelen har forandret seg. Folk, hus, kafeer og flere arbeidsplasser har krøpet nærmere det gamle bryggeriet.

Selve stedet er åpnere og lettere å innta. Tou er ennå arbeidsplass, verksted, øvingsrom og atelier for mange kunstnere. Men du kan kjøpe mat på Fortou alt før du er helt inne på plassen, sitte utenfor puben Øst og kikke utover sjøen, gå på vinbar, eller konserter med artister som er store også i betydningen kjent av mange.

Slikt har alltid minst to sider. For det er noe unikt over alternative kunst- og kulturscener. Der VVS, inntjening og rekkevidde ikke er det viktigste, der andre uttrykk kan få plass. Der ingenting er polert. Men det må også være levedyktig.

At Tou Scene ikke gikk under de første tre, fem og ti årene, kan vi takke kunstnerne som brukte all sin tid der for. Man kunne tenke at Stavanger ikke er en stor nok by til å klare å holde på noe slikt. Men det har holdt. Det skyldes nettopp at man har klart å utvide, uten å miste seg selv helt. Selv om det sikkert knaker i gamle døråpninger og drysser av gammel betong når langt flere og et langt mer mangfoldig publikum inntar stedet. Det måtte til, skulle det gå.

Det er en feiring verdt. Midt i det spennet som stedet skal leve med - for frie kunstnere, med hjelp av kommunen, med arrangementer for de få, og for de langt flere.

Tou Scene er mye. Måtte de klare å aldri resirkulere seg selv.