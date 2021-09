Politikontroller må kartlegges og rapporteres

Ingen i Norge skal finne seg i å bli stoppet av politi eller andre myndigheter uten tydelig grunn og lovhjemmel. Mye tyder på at det er behov for å kartlegge denne form for myndighetsutøvelse.

Oslos byrådsleder Raymond Johansen problematiserer politiets atferd mot unge mennesker med minoritetsbakgrunn. Vi trenger denne debatten.

Oslos byrådsleder Raymond Johansen (Ap) har sammen med partifelle og varaordfører Kamzy Gunaratnam tatt til orde for at det innføres et prøveprosjekt der alle som blir kontrollert av politiet skal få en kvittering for at de er kontrollert. Til Aftenposten sier Johansen at «mange enkeltsaker og flere mindre undersøkelser understøtter at unge med minoritetsbakgrunn urettmessig blir stanset av politiet.»

Det er vanskelig å vite om Johansen har rett, eller hvor rett han har. Likevel kan vi ha både et frihetsproblem og et rasismeproblem dersom det er snev av sannhet i dette. Politiet har veldig høy tillit hos befolkningen og bør ikke skusle denne bort ved å blåse av denne problemstillingen. De avviser den også og sier at de ikke driver med «etnisk profilering».

I Oslo er nok utfordringene med dette større enn ellers i landet, men det forekommer tilfeller i alle landsdeler, mot alle aldersgrupper og mot folk med ulik etnisk bakgrunn. Vi må vite mer om dette og vi må få en tydeligere klargjøring av hvor grensen går. Folk må få vite når de kan nekte å la seg kontrollere og vi må få bedre statistikker på hvordan og hvor ofte slike kontroller skjer.

Å skape trygghet blant folk, er en av politiets viktigste oppgaver. De kan derfor vanskelig kritiseres for å være synlige i gatene i strøk som er kriminelt belastede. I noen områder er det også forholdsvis flere med minoritetsbakgrunn enn andre blant dem med kriminell atferd. I svært mange tilfeller er det derfor både betimelig og berettiget at politiet benytter seg av et maktmiddel, som slik kontrollering er.

Samtidig er det helt grunnleggende menneskerettigheter – og nedfelt i Grunnloven – at folk skal få bevege seg fritt i riket og at ingen kan utsettes for usaklig eller uforholdsmessig forskjellsbehandling. Vi har heller ikke legitimasjonsplikt i landet, og det bør vi heller ikke få.

En kvitteringsordning, som også er foreslått av andre organer, kan være en god måte å rydde opp i dette på. Sannsynligvis er det enda viktigere at ethvert slikt inngrep må bli dokumentert og innrapportert. Bare sånn kan vi finne ut hvor stort problemet er og bare sånn er det mulig å fastslå når politiet har gått for langt.