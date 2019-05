En folkekirke må respektere enkeltmennesket. Blant annet ved å nærme seg sårbare mennesker i livskriser med forsiktighet og respekt, og unngå å legge stein til byrden.

Sjaman Durek Verret har sagt at han kan sette folk fri fra angst, rus og selvmordstanker med en eneste behandling, og «hjelpe» med kreft og koma. Han kan hjelpe deg til lykke og suksess, være på lag med åndene rundt deg, konferere med de døde. Men blir du såret av folk rundt deg, elsker du ikke deg selv nok, tror du ikke på det sjamanen sier, lever du et liv som blind. Kreft i stadium fire kan han ikke hjelpe med, for da har ikke pasienten lenger håp, og sjamanen trenger at hun har «et sterkt sinn» for å kunne hjelpe. Alt dette står enten å lese på hans egne nettsider, i intervjuer med ham, eller i en diskusjon på Facebook. Det ligger svært åpent og lett tilgjengelig.

Det er det biskop Anne Lise Ådnøy kaller hans helbredelsespraksis, som nå har fått henne til å bruke sin tilsynsrett som biskop til å stoppe at en samtale om dette foregår i kirken. At dialogprest Silje Trym Mathiassen skulle holde en innledning for å sette det hele i en religionsdialogisk ramme, synes ikke biskopen er nok til å kunne kalle det en dialog.

Det er vi enige i.

Sjaman Durek sier til TV2 at han er skuffet. «Hvem som helst kan skrive hva som helst på nettet, si at jeg sa noe, og få folk til å tro på det. Det blir bare rot,» sier han, og legger til at det vitner om uvitenhet at han ikke får lov til å snakke i kirken på grunn av sladder.

Han går ikke konkret inn i kritikken han blir møtt med, men bruker hersketeknikker som «uvitenhet», «frykt,» og «sladder». Det tjener ham lite til ære. Det burde ikke være vanskelig for en mann som ham å diskutere konkrete forskjeller mellom kristen tro og sjamanisme.

Og selv om det er riktig av biskopen å sette foten ned, tjener det ikke henne mye til ære at hun brukte så lang tid på dette. At arrangementet først fikk ja til å bruke kirken har over flere uker blitt møtt med uro og sterk kritikk i den offentlige debatten, blant annet her i Aftenbladet. For to uker siden avviste også biskop Ådnøy en klage fra Alain og Cecilie Fassotte, på formelt grunnlag.

Det synes uforståelig at hun ikke alt da fant grunn til å sette seg inn i dette. En ting er at informasjonen hun sier hun først nå har, er lett å finne. En annen ting er styrken i kritikken som kom mot Kirken. Den trengte selvsagt ikke biskopen være enig i, men hun hadde stått seg på langt tidligere å vise folk at hun tok den på alvor.