Idiotisk og håpløs TV-krangel

TV2-ledelsen i lykkeligere dager. Her under feiringen av 25-årsjubileet for God morgen, Norge: Karianne Solbrække (fra venstre), konsernsjef Olav T. Sandnes, Trygve Rønningen, Kathrine Haldorsen og Sarah Wiland. Wiland fronter selskapets strid med Get og Telia. Foto: Thomas Andersen / TV 2