Målt i forhold til størrelsen, har Stavanger-regionen et blomstrende uteliv. Matbyen Stavanger har med rette fått status som et gastronomisk tyngdepunkt i Norge, ved siden av Oslo. Det matfaglige miljøet og et pengesterkt publikum med oljebransjen i bresjen har sørget for det.

Men også resten av utelivet, barer og puber og enklere serveringssteder, er en stor næring hvis man legger sammen. Det er allerede nesten 20 år siden Aftenbladets opptelling viste at utebransjen sysselsatte flere personer enn datidens Rosenberg Verft, som da var målestokken for næringsvirksomhet i regionen.

Ikke overraskende

Derfor er det ikke overraskende, og heller ikke banebrytende, at det ambisiøse danske konsernet Rekom har kjøpt seg inn i Stavanger, gjennom oppkjøpet av mesteparten av utestedene til gründeren Øyvind Ekeland. Ekeland selv sitter igjen med en betydelig sum og eierandeler i Rekom.

Fra før har Herlige Stavanger, et konsern kontrollert av Arne Joakimsen, vært den største og mest profesjonelle eieren i Stavanger-regionen. Slike konsern sørger for større profesjonalitet i driften, noe som kan være en fordel for de ansatte.

Kommunen kan hjelpe

For det er ikke til å stikke under en stol at utebransjen, samlet sett, har utfordringer. Lønns- og arbeidsbetingelsene til de ansatte er stadig under press. Dårlig betaling og ubekvem arbeidstid er dessverre en del av hverdagen for mange. Det vil være en fordel om bransjen i sum løfter seg på dette området, fordi det vil sikre godt motiverte ansatte som ønsker å bli værende i yrket. På den annen side er det enkelt å forstå bekymringen til de lokale og små aktørene i bransjen. Rekom, som vokser i rekordfart, er allerede den største kunden til bryggerigiganten Carlsberg. Det betyr selvsagt at konsernet får rabatter som små aktører bare kan drømme om.

Kommunen kan hjelpe. Utebransjen har i flere tiår slitt med at skiftende politiske vinder gjør at reglene bransjen må styre etter, stadig endres. Skjenkeregler, åpningstider, regler om uteserveringer og så videre. I tillegg kommer krav om vakthold, kurs og papirarbeid som er ressurskrevende og slitsomt. Lokale myndigheter bør bestrebe seg på å gi bransjen forutsigbarhet, og være varsomme med å gjøre skjenkepolitikken til en politisk kasteball.