LEDER: Verdens børser er på finanskrisenivå, oljeprisen vaker rundt 50 dollar og den norske kronen er rekordsvak. Kan dette gå bra? Ja.

Wall Street hadde forrige uke sin verste periode siden finanskrisen. Her er det traderen David O'Day som bekymret følger utviklingen på New York-børsen før helgen. Foto: Richard Drew, AP/NTB scanpix

Koronaviruset blir pekt på som hovedårsaken til den finansielle uroen på de forskjellige markedene. Utviklingen til Norwegian-aksjen og en del andre aksjer knyttet til reiseliv, bekrefter dette. Teoriene om hvordan smitten utvikler seg er mange, og alle påvirker både børskurser, reiselyst og hvordan samfunnet ellers forholder seg til utviklingen.

Likevel er det mye som skiller dagens situasjon fra det vi så under finanskrisen. Så langt er det for eksempel ingenting som har rokket ved det grunnleggende institusjonelle i de kapitalistiske systemene. Da finanskrisen brøt ut i 2008, begynte det med at store banker som den amerikanske investeringsbanken Lehmann Brothers gikk over ende.

På få dager raknet privatøkonomien til tusenvis av amerikanere og på kort tid var vi stilt overfor en global, økonomisk krise. Statlige myndigheter og sentralbanker over hele kloden var i beredskap og redningsaksjoner måtte til, også i Norge.

Det er all grunn til å tro at beredskapen er på topp også nå. Så seint som lørdag uttalte den svenske sentralbanksjefen Stefan Ingves at de er klare til å reagere, men at det er for mye usikkerhet knyttet til smitte- og sykdomsutviklingen til at det foranlediger konkrete handlinger nå.

Det er også lett å være enig med dem som peker på at børskursene har vært kunstig høye de siste månedene og vi i utgangspunktet står overfor en naturlig korreksjon. Noe lignende kunne altså kanskje skjedd uten koronasmitten. Det vil i tilfelle bety at vi i løpet av noen måneder har stabile børser igjen, men at de vil ligge på et mer naturlig nivå enn i begynnelsen av 2020.

Sky News meldte søndag at satellittbilder fra NASA viser at utslippene av nitrogendioksid har gått kraftig ned i de hardest rammede områdene i Kina. Årsaken er stengte fabrikker og redusert trafikk. Det går an å se på dette som en positiv ringvirkning av smittespredningen, men i utgangspunktet må forurensingen møtes med tiltak som gir vekst, ikke stagnasjon.

Den medisinske ekspertisen har vært opptatt av å ikke skape uhyggestemning. De minner om at de fleste som blir smittet tåler dette ganske bra. Forhåpentlig er dette en nøktern tilnærming som smitter over på finansmarkedene.

Samtidig vil det ganske snart ramme langt mer enn reiselivet og oljeprisen dersom arbeidsplasser som blir stengt ned, forblir stengt, folk holder seg hjemme istedenfor å handle varer og tjenester og leveransen av råvarer stopper opp. Så kan vi ta det helt med ro? Nei.