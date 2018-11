Macrons tale avdekket økende splittelse

Frankrikes president Emmanuel Macron kom på hundreårsmarkeringen for første verdenskrig i Paris med en kraftfull advarsel mot nasjonalisme.

Den franske presidenten sa at et land som setter sine egne interesser høyere enn alt annet, uansett hva konsekvensene blir for andre, ødelegger det som i virkeligheten gjør et land storartet, nemlig dets moralske verdier.

Nasjonalist

Blant de 70 statslederne som deltok på markeringen, satt Donald Trump.

Den amerikanske presidenten har selv har begynt å kalle seg nasjonalist. Så selv om Macron ikke sa Trumps navn, var talen hans en tydelig irettesettelse av hans politikk og retorikk.

På et velgermøte i Houston i slutten av oktober, sa Trump at han ønsket å begynne å bruke ordet nasjonalist igjen, og deklarerte at han ser på seg selv som en.

Amerikanske presidenter har ikke for vane å referere til seg selv som nasjonalister. For, ifølge New York Times, er dette en betegnelse som ofte blir brukt av landets regjering for å beskrive politiske figurer og krefter i andre land som er sett på som en trussel. Det er også et ord forbundet med rasisme og ekstremisme.

Derfor har amerikanske politikere tradisjonelt kalt seg selv patrioter.

Når Macron nå sa at «patriotisme er det motsatte av nasjonalisme. Nasjonalisme er et svik mot patriotisme», var det derfor ganske tydelig hvem han refererte til.

18 millioner døde

18 millioner døde i første verdenskrig, som varte fra 1914 til 1918.

Storkrigen ble utløst av de såkalte skuddene i Sarajevo, der den bosnisk-serbiske terroristen Gavrilo Princip skjøt den østerriksk-ungarske tronfølgeren Franz Ferdinand og hans kone.

Krigen hadde mange flere bakenforliggende årsaker, blant annet territorielle og økonomiske konflikter i Europa, samt fremveksten av imperialisme og nasjonalisme.

Blant følgene av krigen var at flere ekstreme politiske ideologier, som fascisme, nazisme, kommunisme og militant islamisme, begynte å slå rot.

– Jeg ser at gamle demoner er i ferd med å komme til overflaten igjen, advarte Macron.

Skjør fred

For Trumps «America first»-ideologi står kanskje i spissen. Men også europeiske land, som Polen, Ungarn, Italia og Tyrkia, har statsledere som snakker varmt om nasjonalisme. Og også i Tyskland og Storbritannia har nasjonalistiske bevegelser blitt mer synlige de siste årene.

En seremoni som egentlig skulle være en markering på hvordan verden i dag står sammen om å bevare freden, ble i stedet en synliggjøring av kreftene som i dag risikerer å dra verden i stykker og skape nye konflikter.

Den viste hvor skjør freden egentlig er.