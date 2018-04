Det er et overgrep å sette gps-klokke på barna for å overvåke dem

Teknologien er blitt allemannseie og mange foreldre har tatt i bruk klokker eller apper som gjør det mulig å fjernlytte til barna sine. Det kan være i lekesituasjon, men også i klassesituasjoner eller i barnets fortrolige samtale med helsepersonell.

Med disse klokkene kan foreldrene spore barna til enhver tid

De aller fleste gjør dette i beste mening, for å skape trygghet for seg selv og barna i hverdagen. Dessverre gir dette både falsk trygghet og det er et tiltak som er særdeles dårlig egnet både når det gjelder å lære barnet personvern og å navigere i et digitalt univers.

Den gode viljen til tross, å gjøre dette mot barna er et overgrep. Det er også et overgrep mot de andre som deltar i samtalen, for eksempel en klassekamerat.

Derfor er det lett å forstå at Venstre sist helg vedtok å programfeste et forbud mot salg av klokker som kan bidra til slik ulovlig overvåking.

For det er tvilsomt om denne type avlytting er lov og det er utvilsomt et brudd på barnekonvensjonens artikkel 16, som sikrer barnas rett til privatliv. Det er rett og slett ikke lov å snoke i barnas innerste privatliv, enten det er i skolesekken eller private samtaler med jevnaldrende. Retten er også grunnlovsbeskyttet.

Likevel er vi redd for at dersom Venstres forslag blir vedtatt, så blir det bare symbolpolitikk ut av dette. Det er vanskelig, og dessuten uønsket, å stoppe en slik teknologi og forbudet vil bli helt umulig å håndheve. For eksempel vil det være en enkel sak å skaffe slike klokker fra land der de er lovlige å selge.

Nettopp dette gav direktør i Datatilsynet, Bjørn Erik Thon uttrykk for, da han møtte Unge Venstre-leder Sondre Hansmark til debatt i NRKs Dagsnytt 18 tirsdag. Thon er enig i det meste av Venstres begrunnelse for å foreslå et forbud, men har liten tro på at forbud er veien å gå.

Vi deler Thons resonnement. For det første er det mange sider av denne teknologien det er knyttet fordeler til. For eksempel at to likeverdige parter etter avtale utveksler digital informasjon. Teknologien kan også brukes mot barn, der barnet selv kan sette grenser gjennom selv å kunne slå på lydfunksjoner ved behov.

Vi skal alltid utfordre teknologien, men det er unyttig å stoppe utviklingen gjennom et forbud på denne måten. Istedenfor å definere en halv generasjon foreldre som lovbrytere, er det derimot en god porsjon voksenoppdragelse som vil være medisinen her. For det er lett å være enig med Venstre i at denne type overvåking er utålelig.

Slår alarm etter sjekk av GPS-klokker for barn

Datatilsynet tvinger norsk leverandør til å gjøre GPS-klokke for barn ubrukelig