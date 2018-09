Det er ganske nøyaktig ett år til lokalvalgene. Meningsmålingene for Sandnes, Stavanger og Rogaland, som Aftenbladet nå presenterer, tyder ikke på de store rystelsene, men det blir spennende.

I 2015 hadde Arbeiderpartiet rene valgskredet i Sandnes. Med 35,9 prosent av stemmene, utgjorde de et soleklart flertall sammen med sine venner i Frp. På høstens måling er de nede på mer normale 27,3 prosent og de mister fire representanter i bystyret. Dette er likevel et bra resultat for Ap, sett i historisk perspektiv. Det er for eksempel 4,2 prosentpoeng bedre enn det de oppnådde under stortingsvalget i fjor.

Fremskrittspartiet beholder sine 12 representanter, så de to partiene utgjør fortsatt flertall alene, hvis de klarer å holde sammen i ytterligere fire år. Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB) debuterer i Sandnes, der de ser ut til å stikke av med to representanter. Interessant er det også at Partiet De Kristne får 1,6 prosent og én representant.

Målingen ble tatt opp før Høyre lanserte John Peter Hernes som ordførerkandidat i Stavanger, men med en framgang på to prosentpoeng får han en god start på valgkampen. Selv med framgang for SV og Rødt, ser det ut til å være en lang vei fram for en eventuell venstrekoalisjon når det gjelder å velte det borgerlige flertallet i byen.

Det er likevel Frp’s framgang som er mest bemerkelsesverdig. Den ser også ut til å gå på bekostning av FNB.

Dagens koalisjon i fylkestinget, med KrF og Ap i de ledende posisjonene, må kjempe hardt for å beholde makten. Både Høyre og Frp går fram og mangler én representant på å få flertall sammen. Det kan gi FNB en drømmeposisjon på vippen, dersom de blåblå ikke klarer å få med seg et samarbeidsparti fra sentrum.

Med noe få lokale forbehold, som bompengestriden, er utviklingen ganske lik den vi ser på landsplan. Venstre og KrF sliter. Ap kjemper for å hente tilbake det de tapte under stortingsvalget, mens Rødt, SV og Sp går fram. Sp har også litt drahjelp av kommunesammenslåingene, fordi de har stått sterkt i småkommunene som nå blir en del av Nye Sandnes og Nye Stavanger.

Både på kommunalt og regionalt nivå er det likevel så jevnt at en enkeltsak eller en ny samarbeidskoalisjon kan endre bildet. Klisjeen om at ett år er veldig lenge i politikk har absolutt sin gyldighet i Rogaland. Det kan bli en thriller.