22. juli-fordommene som lever videre

AFTENBLADET MENER: Ti år etter de forferdelige terroraksjonene i Oslo og på Utøya lever fordommene og vrangforestillingene videre. Mye av dette skjer under radaren for de fleste av oss.

I sommer er det ti år siden terrorhandlingene på Utøya. Fordommer lever videre. Foto: Roald, Berit / NTB

For de tradisjonelle mediene er det et poeng å holde debatten borte fra både konspirasjoner og forsøk på å plassere skylden på andre enn terroristen Anders Behring Breivik. l tillegg har vi hatt en viktig og legitim debatt om myndighetenes evne og vilje til å beskytte innbyggerne fra slike hendelser.

Fortsatt er denne debatten levende og den kommer til å bli aktualisert når vi skal markere tiårsdagen for angrepene i sommer.

I underskogen av dette har det hele tiden pågått en debatt rundt høyre-/venstreaksen der det har handlet om å skylde på hverandre og å tillegge meningsmotstandere synspunkter, uten at det er saklig grunn til dette.

En av dem som kom ut på ville veier, er professor Ole Gjems-Onstad. I et innlegg Aftenbladet publiserte torsdag kom han blant annet med påstander om at ungdommene på leiren burde vært bedre vernet, at en Ap-politiker skulle kunne gripe inn og gi ordrer til politiet og at de selv har skyld. Videre påstod han at når Ap’s landsmøte foreslår å opprette en ekstremismekommisjon, mener de egentlig at alt vil bli bra i landet hvis de får fjernet «høyrepolitikkens latente ondskap.» Han drog også fram andre uriktige konspirasjoner om Ap.

Aftenbladet har ikke plikt til å slippe alle til i våre spalter og det er ganske mye konspirasjonssøppel som havner i, ja søppelet. Samtidig har vi en temmelig liberal linje når det gjelder hva vi publiserer på debattsidene våre. Vi vil ha fram de avvikende meningene, også i tilfeller der resonnementene ikke henger sammen.

Det er viktig å løfte fram kontroversielle temaer, men vi må også til enhver tid vurdere om det er riktig å gi et tema oppmerksomhet. Et argument for dette er blant annet at det kan få tilsvar i det offentlige rom. Gir vi det ikke plass, blir det diskutert andre steder, der det ikke vil møte motstand. Også når vi ikke publiserer, skaper vi rom for at konspirasjoner vokser.

Derfor har vi til mange leseres fortvilelse av og til sluppet til både vaksineskeptikere, klimafornektere og andre folk med meninger og påstander som står langt fra det vi selv står for. Noen ganger er det bra at noe av det som ellers rører seg på blogger og i sosiale medier kommer til overflaten i redaktørstyrte omgivelser.

Dette var også tanken bak å slippe til Gjems-Onstad, selv om han framsetter påstander som er veldig sårende. Prinsipielt sett må vi likevel tåle meningene hans. Heldigvis kom det mange gode tilsvar.

Samtidig er det lett å konstatere at når debatten likevel handler mer om Aftenbladets publisering enn om Gjems-Onstads meninger, så har vi ikke oppnådd hensikten. Derfor burde vi spart alle de berørte som hver dag er preget av tragedien, våre øvrige lesere og oss selv for dette innlegget.