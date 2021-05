En veldig norsk debatt

AFTENBLADET MENER: Vi skal være glade for at likhetstanken står så sterkt i Norge. Men tilbudet om vaksinering av 500 utvalgte politikere og samfunnstopper handler ikke om ulikhet, men om sikkerhet.

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland har det politiske ansvaret for listen på 500 personer som har fått tilbud om koronavaksine nå, selv om de normalt ville ha måttet vente på tur.

Det dreier seg om stortingsrepresentanter, medlemmer i Høyesterett, regjeringen og i enkelte sentrale offentlige etater. Grunnlaget for hvem som er satt på listen og hvorfor er unntatt offentlighet, ikke for å skjerme enkeltpersoner fra kritikk, men fordi grunnlaget blir ansett å være opplysninger av betydning for rikets sikkerhet.

Det er et helt brukbart argument, mener vi.

Mæland burde derimot ha forutsett hva som ville skje. Det tok ikke mange minuttene før enkeltrepresentanter på Stortinget innså muligheten til å skaffe seg oppmerksomhet ved å takke nei til vaksine. Slik kunne de for eksempel vise at de mener at helsepersonell eller lærere burde vært prioritert høyere i vaksinekøen.

De samme politikerne satte samtidig sine øvrige kolleger på Stortinget i en skvis. Måtte disse også nå takke nei, for å vise seg som omsorgsfulle og bevisste?

Men alvorlig talt; 500 vaksinedoser gjør ingen meningsfull forskjell. Det er snakk om ca. 2 promille av de tilgjengelige dosene i det aktuelle tidsrommet.

Det er oppsiktsvekkende – og ikke så rent lite flaks – at ikke flere medlemmer av Stortinget og ledere i regjeringsapparatet har blitt alvorlig syke av koronaviruset. Nå er de folkevalgte på full fart inn i valgkampen før stortingsvalget i høst, noe som for de aller fleste av dem vil medføre utstrakt reise- og møtevirksomhet. Det vil være en fordel for demokratiet om de kan få anledning til det uten frykt for å sette seg selv eller andre i fare.

Vi skal ha respekt for at noen velger å takke nei til vaksine, selv om vi mener at Høyres helsepolitiker fra Rogaland, Sveinung Stensland, har et godt poeng når han sier at han føler en forpliktelse til å ta vaksinen når den først blir tilbudt. Vi har derimot lite respekt for dem som bruker denne saken til å påstå at vi har en «politisk elite» som sniker i vaksinekøen.

Det er rett og slett ikke det denne saken dreier seg om. Storting og regjering representerer hele landet, og medlemmene bør – særlig i et valgår – kunne reise også til områder som for eksempel opplever et økt smittetrykk.

Kritikken av disse 500 dosene står i fare for å framstå som smålig og sneversynt. Selv om mange av oss fortsatt venter på vår første dose, må vi også kunne se verdien av å holde samfunnsmaskineriet i gang.

