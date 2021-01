Stakkars Bent Høie

AFTENBLADET MENER: Kombinasjonen av en befolkning som er mektig lei av restriksjoner, et storting som tørster etter innflytelse og et virus som endrer seg og blir farligere, er slett ikke enkel å håndtere.

Helseminister Bent Høie (H) venter på å snakke under den siste av flere hundre pressekonferanser om koronapandemien. Folkehelseinstituttets direktør Camilla Stoltenberg i forgrunnen. Foto: Fredrik Hagen

Misforstå oss rett: Det er ikke synd på helseminister Bent Høie. Han har selv valgt å ta jobben, og vi tror heller ikke at han ønsker å bli syntes synd på. Når vi likevel sier det slik, er det mer i erkjennelsen av at han har en svært krevende jobb.

Sammen med de andre som står i første linje, altså hans sjef Erna Solberg, Folkehelseinstituttet sjef Camilla Stoltenberg og helsedirektør Bjørn Guldvog, har Høie ansvaret for å ta beslutninger basert på en situasjon som stadig endrer seg, og ikke minst formidle disse på en måte som er forståelig og som skaper vilje til å etterfølge reglene.

Etter ti måneder i pandemisk unntakstilstand er vi alle grundig trøtte og leie av de restriksjonene den medfører. Mange av oss har blitt direkte og hardt rammet av de økonomiske skadevirkningene, men enda flere har blitt rammet av konsekvensene av isolasjon og mangel på normal livsutfoldelse.

Nyheten om at en mutert versjon av koronaviruset har ført til et utbrudd i Nordre Follo kommune, like utenfor Oslo, ga enda en ny omdreiing i historien om de norske smitteverntiltakene, og er en påminnelse om at også 2021, eller i alle fall store deler av året, fortsatt vil være fullstendig preget av pandemien.

Beslutningen om å stenge Vinmonopolets utsalgssteder i Oslo er blant de mindre heldige. De enorme køene med medfølgende smittefare i kommunene rundt hovedstaden burde ha blitt forutsett. Men som vi har sagt flere ganger før: I en akutt situasjon er det verre å ikke ta beslutninger. Det er ikke til å unngå at feil blir gjort. Det viktige er å rette opp i dem.

Regjeringen mangler nå flertall i Stortinget. Dermed er det heller ikke til å undres over at Stortinget faller for fristelsen til å gjøre regjeringens arbeid. Det betyr ikke at det er klokt. Opposisjonen bør tenke seg grundig om før den prøver å score billige poenger på smittevern, for heller ikke i Stortinget er det flust av eksperter på området.

Det vil være naivt å tro at et liknende utbrudd av en mutert variant av viruset ikke vil skje på våre kanter av landet. Smitten kan komme både fra reisende innad i Norge, og den kan komme over landegrensene. Da vil behovet for enda strengere tiltak melde seg også her.

Enhver lettelse i restriksjonene vil innebære en økt risiko, og det overordnede målet er hele tiden å unngå at helsevesenet blir overbelastet. Alternativet til en slik veksling mellom lettelser og innstramminger vil være et kontinuerlig strengt regime. Det er ikke sikkert at det er en bedre løsning.

