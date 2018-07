«Høyesterett kommer til å tillate delstater å forby abort, godkjenne dødsstraffer, godta diskriminering av homofile og avvise forsøk på våpenkontroll»

Han kan fort prege domstolen de neste 30 årene, for dommerne er uavsettelige og har ingen pensjonsalder. Kavanaughs forgjenger Anthony Kennedy, bad selv om å få slutte 31. juli. Han er 81 år gammel.

Kennedy ble etter hvert «den femte», dommeren som avgjorde saker i en 5–4 favør den ene eller andre veien. Selv om han ble ansett som konservativ da han ble utnevnt, er han blitt mer liberal med årene, særlig i spørsmål om abort, dødsstraff og rettigheter for homofile. Derimot har han vært tradisjonelt konservativ når det gjelder arbeidslivsspørsmål, våpenkontroll og han bidrog også til å avgjøre presidentvalget i 2000, da høyesterett i en 5–4-sak godkjente valget i Florida, som gav republikaneren George W. Bush presidentmakten.

Ingen kan si at president Donald Trump ikke har nominert en høyst kompetent jurist til stillingen. Kavanaugh leverer på alle punkter, som en aktiv og høyst oppegående jurist. Han har også bakgrunn fra prestisjeuniversitetet Yale. Trump beundrer folk fra de profilerte Ivy League-universitetene, noe som er ganske pussig, siden han ellers profilerer seg som en anti-elitist og anti-washingtonist. Kavanaugh er både Washington og elite.

Og han er konservativ i mye større grad enn Kennedy. Allerede for en uke siden, før nominasjonen var klar, så skribenten Jeffrey Toobin i tidsskriftet The New Yorker mørkt på framtiden:

Høyesterett kommer til å tillate delstater å forby abort, den vil kriminalisere helsepersonell som utfører aborter, den vil tillate restauranter og butikker å ikke betjene homofile eller folk med annen religiøs oppfatning, færre afroamerikanere og latinere vil få adgang til eliteuniversitetene, delstatene vil ikke kunne vedta egne våpenkontrollregler og de vil godkjenne idømte dødsstraffer over en lav sko, er hans spådom.

Hans dystopiske analyse er at det ikke er grunnloven som garanterer for borgerrettighetene til amerikanerne, men hvordan den til enhver tid sittende høyesterett håndterer rettighetene. Det nye flertallet vil fjerne disse rettighetene på kreativt vis, konkluderer Toobin.

Dersom senatet godkjenner Kavanaughs kandidatur, setter vi vår lit til hans udiskutable juridiske kompetanse og at han klarer å heve seg over politikken, slik det heldigvis viser seg at de beste dommerne alltid klarer. Hvis ikke, vil vi i løpet av to år se et helt annet Amerika.