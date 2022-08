Snakk skikkelig om det!

AFTENBLADET MENER: I fjor døde 482 menn i selvmord i Norge. Vi må begynne å lytte. Og først må vi spørre.

Oddvar Vignes har skrevet bok om selvmordsforsøket sitt.

Aftenbladet

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Oddvar Vignes fra Finnøy har skrevet bok om selvmordsforsøket sitt. Og livet etterpå. Han vil ha oss til å forstå at for noen er ønsket om å dø reelt, det er ikke bare «et rop om hjelp», slik vi gjerne vil tro. Slik vi kanskje omskriver det til.

«Han gir ansikt til menneskene bak statistikkene – særlig dem som får overskriften «det kom som lyn fra klar himmel» over ettermælet. For Vignes var jo en av dem som så ut til å «mestre» livet, som sprudlet i kompisens bryllup rett før katastrofen, gikk på jobb og reiste hjem til jul. Spørsmålet som møter ham etterpå, som dirrer under teksten – slik det dirrer i så mange av oss som kjenner noen som har valgt å dø – blir derfor: Hvorfor?», skriver anmelder Anna Serafina Kvam.

I fjor døde 482 menn i selvmord i Norge. Vi må tilbake til 1990-tallet for å finne like høye tall. Totalt tok 658 mennesker sitt eget liv i Norge i 2021. To av tre var altså menn. Og vi får ikke tallene ned.

De var høyere på 1980- og 1990-tallet. Så gjennomførte man blant annet strengere begrensninger på hvor mye medisin du kunne få utskrevet på en gang. Men lenger ned synes det vanskelig å komme. De siste fem årene har i gjennomsnitt 644 nordmenn tatt sitt eget liv. På verdensbasis dør flere i selvmord enn av drap og krig til sammen.

For Vignes var det flere ting som gjekk galt. Det var folk og jobb og økonomi og selvfølelse og mestring. Han har ingen fasit å komme med, han har ingen sjekkpunktliste. Folk er forskjellige, de lever forskjellige liv, de har forskjellige grunner. Jo, hjelpen må finnes, hjelpen fra helsevesenet, når det trengs som mest. Ikke over helgen, ikke neste dag, eller om tre uker.

Men en ting ligger ham på hjertet: Vi må snakke om det. Om at folk har slike tanker. Om at selvmord skjer. Vi må få vekk skammen, den som hindrer særlig menn - også unge menn - i å snakke høyt om slike tanker.

Vi andre kan ta inn dette: Det er aldri farlig å spørre om noen sliter med selvmordstanker. Spør. Og hvis de bekrefter at de gjør det, så lytt med omsorg, ikke snakk det ned, ikke forklar det bort, ikke dramatiser. Lytt. Og skaff hjelp.

Det er heller ikke sikkert at vi alltid kan klare å hindre det. Det er også noe vi må ta innover oss, selv om det knapt er lov å si. Men det er en forventning etterlatte ikke trenger, i tillegg til sorgen og fortvilelsen de sitter igjen med.

Livet har lært Oddvar Vignes en ting, skriver han: Det er ingen nederlag eller nedturer som er verdt å ta sitt eget liv for. Det skulle han ønske noen hadde fortalt ham i 2009.

Før vi gjør det, vi andre, før det må vi spørre. Og lytte.

Vi kan begynne der. Vi har mye å gå på.

Fakta Trenger du noen å snakke med? Her kan du få hjelp: Ambulant akutteam ved Stavanger universitetssjukehus. Telefon: 91651005.

Ambulant akutteam, Jæren: 47459797/51776940.

Mental Helse: 116 123

Røde Kors: 800 33 321

Kirkens SOS: 22 40 00 40

Fastlegen har informasjon om ulike tilbud der du bor.

helsenorge.no – hjelpeside

Akutt ambulant ungdomsteam (13–18 år): 90659810.

Ved livstruende situasjoner, ring nødnummer 113 Les mer