Luftkampen

AFTENBLADET MENER: Det er ikke direkte ulogisk at Flesland har mer flytrafikk enn Sola. Vår region har fortsatt gode flyforbindelser til utlandet, heldigvis.

Sola har færre passasjerer og færre direkteruter til utlandet enn Flesland/Bergen. Det er ikke direkte ulogisk, mener Aftenbladet.

Aftenbladet

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Næringsforeningen i Stavanger-regionen slår alarm og advarer om at regionen vår blir «frakjørt» av Bergen og Flesland lufthavn i kampen om nye direkteruter til utlandet.

Akkurat nå har Bergen 56 direkteruter fordelt på 40 til utlandet og 16 innenlands, mens Stavanger har 35 direkteruter fordelt på 29 til utlandet og seks innenlands.

Næringsforeningen gjør jobben sin når den forsøker å skape oppmerksomhet og sette fyr i lokale krefter, for det er ikke tvil om at nye direkteruter til utlandet i noen tilfeller er av stor betydning for næringslivet. Men som alltid er det en risiko for at problemet blir gjort større enn det egentlig er.

Flesland er av helt naturlige grunner den nest største flyplassen i Norge. Vestland fylke har 637.000 innbyggere, noe som er 150.000 flere enn Rogaland. Målt mot Trøndelag og Værnes lufthavn, som betjener nesten nøyaktig like mange mennesker som Sola, har vi ligget vi på omtrent samme nivå.

Men i 2021 sank antall direkteruter til utlandet fra Sola fra 25 til 19, mens Værnes ligger stabilt på 26. Nå starter riktignok fire nye utenlandsruter opp fra Sola om kort tid, så da jevner det seg ut igjen. Særlig gledelig og praktisk er det at det igjen blir mulig å fly direkte fra Sola til det viktige knutepunktet Frankfurt i Tyskland.

Det er ikke tvil om at Bergensregionen har jobbet godt og langsiktig for å etablere Flesland som en klar nummer to i norsk luftfart etter hovedflyplassen på Gardermoen. For som alle vet, er det en stor fordel å unngå å måtte reise om Gardermoen når man skal til eller fra utlandet.

At Bergen er utgangspunkt for både Hurtigruten og en stor del av cruisetrafikken i Norge spiller selvfølgelig også en stor rolle. Men cruisetrafikken er omstridt av flere grunner, ikke minst fordi den er svært lite klimavennlig.

Pandemien har selvsagt hatt stor innvirkning på utviklingen, og flyselskapene har selv signalisert at de tror det vil ta flere år før trafikken er tilbake på nivåene før mars 2020. Det er også usikkerhet knyttet til hvor mange jobbreiser som blir permanent erstattet med videomøter, som jo både er billige og bra for klimaet.

«Vi opplever at Stavanger-regionen jobber godt og målrettet med ruteutvikling», sier Erik Lødding i Avinor. Det kan tyde på at det ikke står så ille til med aktiviteten i regionen. Men til syvende og sist er det trafikkgrunnlaget som bestemmer om flyselskapene åpner nye ruter. Det må jo lønne seg.