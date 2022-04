Trill med fornuft

LEDER: Elsparkesykler er praktiske og morsomme, men uvettig bruk er fortsatt et problem. Derfor haster det med å få på plass nye lokale forskrifter.

I løpet av de få årene som har gått siden utleie av elsparkesykler ble et fenomen i flere norske byer, har debatten rast. Særlig i Oslo var det på et tidspunkt så mange kjøretøy, og så mange ulike aktører på utleiesiden, at kaos ble resultatet. Mange steder i sentrum var nærmest uframkommelige.

I tillegg til dette har det dessverre vist seg at bruk av elsparkesykler fører til at folk skader seg. I mange tilfeller på grunn av bruk i strid med reglene, og ikke minst fordi brukeren har vært beruset.

Disse erfaringene har ført til endringer. De store norske byene har hver på sin kant innført forskrifter, oftest i dialog med utleieselskapene, for å forsøke å minske problemene.

Det ble raskt klart at det var behov både for nasjonale regler, i form av en lov og forskrifter vedtatt av Stortinget, men også lokale tilpasninger som kommunene bestemmer.

I Stavanger og Sandnes har administrasjonen i kommunene hele tiden lagt vekt på dialog med utleiebransjen, i stedet for konfrontasjon. Det har vært smart. For sammenliknet med andre større byområder i Norge har konfliktnivået vært lavere. Dette er et populært tilbud, særlig blant unge, og både praktisk og relativt rimelig.

Like over påske får politikerne et forslag til ny forskrift. Siden den vil måtte bli vedtatt i kommunestyret til slutt, er det ikke realistisk at den kan bli vedtatt før tidligst i juni. Det er synd at det har tatt såpass lang tid, men det er ikke så mye å få gjort med det nå.

Kommunen vurderer blant annet en anbudsordning der utleiefirmaene må oppfylle visse kriterier for å kunne delta. Det virker som en fornuftig tilnærming.

I tillegg til å begrense risikoen for personskader, må kommunen sørge for ordninger som løser problemet med hensatte sparkesykler som hindrer framkommeligheten, ikke minst for bevegelseshemmede og folk med nedsatt syn. Selv om de aller fleste setter fra seg kjøretøyene på en hensynsfull måte, er det dessverre også mange som gir blaffen.

Opphoping av elsparkesykler i sentrum er et annet problem, som kan løses ved å innføre flere soner hvor det ikke er mulig å avslutte leieforholdet. Alle kjøretøyene er jo utstyrt med GPS som gjør det mulig å regulere bedre.

Men noen problemer kan verken politikere, byråkrater eller politiet løse. Barn under 12 år har ikke lov til å bruke slike kjøretøy. Barn under 15 må bruke hjelm. Og det er ikke lov å være flere personer på samtidig. Foreldre og foresatte må også passe bedre på sine håpefulle.