Fraværsgrense-sommel

AFTENBLADET MENER: Fraværsgrensen burde vært gjeninnført for lenge siden. Vi må stille krav også til ungdommen.

Ungdom må tåle at det stilles krav til at de deltar og stiller opp.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Mandag sa regjeringen og kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) at de vil gjeninnføre de vanlige fraværsreglene på ungdomsskolen og i videregående skole fra høsten. Det betyr at elevene ikke lenger kan bruke egenmelding eller bekreftelse fra en forelder for å dokumentere fravær av helsegrunner.

Fraværsgrensen i videregående skole fungerer slik at hvis en elev har mer enn 10 prosent udokumentert fravær i et fag, får ikke eleven karakter i faget.

Under pandemien fjernet regjeringen fraværsgrensen midlertidig fordi de ville unngå at elever med symptomer på luftveissykdom gikk på skolen av frykt for høyt fravær, og for å unngå smitte og spredning av koronavirus.

«Det er viktig at elevene kommer på skolen, både for å lære og for å være en del av det sosiale fellesskapet,» sa Brenna da hun annonserte at fraværsregelen ville være tilbake fra høsten av.

Men hvis Brenna virkelig mener dette, hvorfor har de ikke gjort dette mye tidligere? Spesielt etter at samfunnet ellers gikk tilbake til en normal hverdag.

Les også Skolen er vårt viktigste verktøy for å utjevne forskjeller

«Vi har ikke fraværsgrense og ikke eksamen, altså, det blir jo bare legendarisk,» sa en russ i en radioreportasje under russetreffet i Kongeparken.

Og det oppsummerer ganske greit det som har skjedd etter at samfunnet åpnet opp, fraværsgrensen ikke ble gjeninnført og eksamen var avlyst. Lærere i videregående skoler over hele landet har fortalt om rekordhøyt fravær denne våren. De sliter med å sette karakterer.

I 2019 viste en rapport fra statistikere hos SSB og forskere hos forskningsinstituttet Fafo i Oslo at skolefraværet i videregående skole hadde gått ned med hele 20 prosent etter innføringen av fraværsgrensen i 2016. Nedgangen i fravær var klart størst blant de svakeste elevene.

Les også Elever om fraværsgrensa: – Må betale for å være syk

Det stilles krav til både oppmøte og deltakelse overalt ellers i samfunnet. Det er derfor ingen grunn til at vi ikke skal stille de samme kravene også til ungdommen.

Samtidig har vi en fastlegekrise, og praksisen med at disse skal belastes ekstra gjennom å dokumentere sykdom hos unge mennesker fungerer ikke. Fastlegene skal ikke ha ansvar for dette.

«Regelverket skal oppleves rettferdig for både lærere og elever, og vi tar nå en gjennomgang på om det er for komplisert og for byråkratisk», sa Brenna.

Denne gjennomgangen må ikke regjeringen somle like mye med som de har gjort med å gjeninnføre fraværsgrensen.