To gamle menn

AFTENBLADET MENER: Det Demokratiske partiet tar høy risiko hvis det nominerer Joe Biden på ny. Men har de egentlig noe valg?

President Joe Biden krysser fingrene for fornyet tillit i valget i november 2024.

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Stavanger Aftenblads meninger og analyser.

Presidentvalget i USA er det viktigste valget i verden. Fordi USA er verdens største militærmakt og verdens viktigste økonomi, har en amerikansk president større innflytelse i Norge enn mange liker å tenke på.

Norge er en nær alliert og en stor handelspartner med USA, og krigen i Ukraina har synliggjort de sikkerhetspolitiske båndene som knytter oss til USA og Nato. Derfor er personen som innehar presidentembetet i USA viktig også for oss.

Tirsdag kunngjorde president Joe Biden at han søker gjenvalg. Det samme har tidligere president Donald Trump annonsert. Den 80 år gamle Biden er allerede den eldste sittende presidenten i landets historie, mens Donald Trump er fire år yngre. Skulle Biden bli valgt for en ny periode, vil han fylle 86 år mens han sitter i Det ovale kontor.

Mange spurte seg allerede da Biden ble valgt høsten 2020 om han ville klare å gjennomføre mer enn én periode som president. Men mennesker som har kjempet så hardt for å få verdens mektigste folkevalgte jobb, vil sjelden gi den fra seg frivillig. Joe Biden har forsøkt å bli president halve livet – hans første forsøk kom da han var «bare» 44 år gammel.

Og Biden selv og hans nære medarbeidere har en klar oppfatning om at Biden, som slo Donald Trump klart forrige gang, er mannen til å klare det igjen.

Til tross for at Biden har slitt med populariteten etter valget – ikke minst på grunn av høy inflasjon og dermed trangere økonomi for den jevne velger – kalkulerer han med at Trump vil ha problemer med å vinne over de velgerne som sitter på gjerdet i de viktige sving-statene som må vinnes for å bli president.

Tanken på fire nye år med politisk kaos og en fullstendig uforutsigbar Trump som president, får det til å gå kaldt nedover ryggen på de fleste vestlige statsledere. Krigen i Ukraina har samlet Vesten på en måte vi ikke har sett maken til siden avslutningen av Den kalde krigen. Donald Trump, med sin åpenlyse beundring for Russlands hersker Vladimir Putin, ville ha sprengt denne enheten i fillebiter.

Det er oppsiktsvekkende at USA, som fortsatt med rette kan kalles verdens viktigste (men ikke mest velfungerende) demokrati, kan stå i valget mellom to svært gamle menn som president. Donald Trump er til overmål implisert i en lang rekke rettssaker som vil distrahere og provosere ham.

Sjansen for at Biden vil bli så redusert i løpet av en ny presidentperiode at han ikke vil være i stand til å stå i jobben, er åpenbart til stede. Men det samme kan jo sies om Trump, selv om han virker mer fysisk vital enn Biden.