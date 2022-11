VM i sportsvasking

AFTENBLADET MENER: Denne helgen sparkes fotball-VM i gang i Qatar. Vi skal bidra til at kritikken ikke stilner.

«Menneskerettigheter på og utenfor banen», sto det på det norske fotball-landslagets T-skjorter under oppvarmingen til VM-kvalifiseringskampen mot Tyrkia.

At Qatar i 2010 ble tildelt VM i fotball ved omfattende korrupsjon, er for lengst avslørt og høylytt omtalt.

Det samme er de omfattende menneskerettighetsbruddene i landet, mot kvinner, homofile, transseksuelle og fremmedarbeidere. Ifølge en rapport fra den britiske avisen The Guardian i 2020 har minst 6500 fremmedarbeidere mistet livet under byggingen av de sju stadionene i Qatar siden 2010. En rapport fra Business & Human Rights Resource Centre, publisert for et år siden, avdekket at mer enn 24.000 fremmedarbeidere hadde opplevd menneskerettighetsbrudd under arbeidet med infrastrukturen i landet.

Vårt eget oljefond har investert i landet, i 2020 nærmet det seg fem milliarder kroner. Fondet har også investert i flere av de utenlandske selskapene som står bak byggingen av flere av Qatar-VMs fotballanlegg.

Vi kan også minnes idrettsavtalen norske politikere inngikk med kinesiske myndigheter som del av forsøket på å komme inn igjen i den kinesiske varmen, etter at regimekritikeren Liu Xiaobo fikk fredsprisen i 2010.

Der skulle Norge hjelpe til med å trene opp kinesiske utøvere til å kunne hevde seg i vinteridretter vi tradisjonelt er helt i toppen av.

Norske politikere lot det være opp til enkeltpersoner om de ville gå inn på avtaler med Kina, slik de lot det være opp til enkeltutøvere om de ville boikotte OL i Kina.

Forklaringen er både enkel og dobbeltmoralsk: Kina er en altfor viktig handelspartner for Norge til at politikerne vil stille seg i veien for dem.



Politikerne våre lot det også være opp til fotballfolket selv om de ville boikotte VM i Qatar, noe fotballtinget til slutt stemte nei til. Samtidig påla de fotballpresident Lise Klaveness å komme med kraftig kritikk av FIFAs tildeling av VM til Qatar. Hun gjorde det med glans.

Sportsvasking var årets nyord i 2021, brukt om autoritære regimer som ønsker å låne glansen fra store sportsarrangement for å pusse sitt skitne omdømme. Bak oss har vi et vinter-OL i Kina og et VM i sjakk i Dubai. I europeisk fotball står tvilsomme, autoritære regimer bak store klubber som Newcastle, Manchester City og PSG.

Før VM i Qatar er kritikken massiv. Men ennå holder politikere og næringsliv seg nokså diskré i bakgrunnen, og lar idrettsfolket selv stå i dobbeltmoralen.

Aftenbladet kommer til å følge de sportslige prestasjonene direkte, og vi kommer til å publisere saker, egenproduserte og fra våre samarbeidsaviser, som ser med kritisk blikk på det som skjer utenfor stadionmurene.

I sum kommer sakene til å handle om sport, menneskerettigheter og politikk. Fordi alle disse tingene er en del av bildet fra dette verdensmesterskapet i fotball.