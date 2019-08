Nasjonalpark er det riktige valget

I plattformen, som den nåværende regjeringskonstellasjonen ble enige om i januar, konstateres det at biologisk mangfold og det å ta vare på naturen både er en del av vårt livsgrunnlag og nødvendig for å hindre global oppvarming. Dessverre er ikke plattformen like tydelig når den skal konkretisere dette. Blant annet står det at supplering av nasjonalparkplanen skal «vurderes».

I mai kom vurderingen fra Miljødirektoratet, som foreslår tre nye nasjonalparker i Rogaland, inkludert Preikestolen. Preikestolen nasjonalpark er for øvrig ikke noen ny idé, men den ble seinest torpedert av Stortinget i 2017, blant annet med støtte fra tre av dagens regjeringspartier, H, Frp og KrF.

Venstre var for, og i et debattinnlegg i Aftenbladet under valgkampen i 2017 skrev førstekandidat Iselin Nybø at «for Venstre så er det å gjøre Preikestol-området om til Nasjonalpark en av de viktigste naturvernsakene vi har i Rogaland». I dag er Nybø statsråd i en regjering med de tre motstanderpartiene, som nå har fått en fin mulighet til å «vurdere» dette igjen.

Statsminister Erna Solberg (H) ble behørig satt inn i planene da hun gikk til Preikestolen for noen uker siden. Høyres fylkesordførerkandidat, Ole Ueland, var turkollega og sier nå at noen nasjonalpark ikke er nødvendig. Det holder å bygge en nasjonal tursti, mener han. Stavanger turistforenings styreleder, Gunhild Holtet Eie, var også med på turen og fastholder at en nasjonalpark er den beste måten å skåne naturen på.

Aftenbladet mener også det er grunn til å fastholde dette standpunktet. Merkelig nok har ikke Rogaland noen nasjonalparker, selv om det er en rekke unike, verdifulle områder i fylket. I hundrevis av år har vi drevet med en innovativ utvikling av jord, skog, elver og våtmarker. Konflikter har det vært hele tiden, men ubalansen er blitt større. Nå er det forholdet mellom naturvern og vindkraftutbygging som står øverst på dagsorden.

Vi har klart å manøvrere oss gjennom tidligere strider, blant annet gjennom å opprette landskapsvernområder og lignende ordninger. En nasjonalpark er noe helt annet, både i areal og hvilke begrensninger som legges på utnyttelse.

Rogaland trenger rett og slett et tydeligere vern av de stadig færre urørte naturområdene våre. Det påhviler derfor regjeringspartiene en større forpliktelse enn det de vage ordene i regjeringsplattformen skulle tilsi.